AMLO critica que jueces liberan a huachicoleros; delito bajó en 90%, destaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que mientras su gobierno mantiene el combate al huachicol, hay jueces que liberan a los delincuentes.

Expuso que pese a que hay una reducción de 90 por ciento en el robo de combustibles y gas, los jueces no están aplicando la reforma en la materia que marcó como delito grave el robo de combustible.

Hemos avanzado bastante, hay una reducción del robo, del huachicol, incluido el gas, de más de 90 por ciento, pero tenemos que continuar y estamos buscando que se aplique la reforma que se aprobó de considerar delito grave el robo de combustible Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

AMLO expuso que pese a que hay una reducción de 90 por ciento en el robo de combustibles y gas, los jueces no están aplicando la reforma en la materia que marcó como delito grave el robo de combustible. Foto: Cuartoscuro

Señaló que como los jueces no consideran delito grave el robo de combustible "por eso salen o con las mismas trampas de siempre, que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró de manera precisa el delito".

Ahora se roban sólo 5 mil barriles diarios

Durante la conferencia matutina, resaltó que en su administración han reducido "hasta 80 mil barriles diarios que se robaban a cinco mil, en promedio, que se roban ahora".

Por ello, dijo que, no obstante, ante la insistencia de quienes perforan los ductos, su gobierno mantendrá el combate al robo del combustible.

"Hay quienes no entienden y se dedican a perforar los ductos y a sacar gas y gasolinas constantemente y causan daños graves. Tenemos que continuar, por lo mismo, tenemos casos en los que se detiene a las personas y los liberan los jueces", añadió el Presidente

Y explicó que "ya dimos a conocer algo de unos presuntos delincuentes acusados de huachicol y los liberaron en Hidalgo, si no lo hemos dado a conocer, si no fue en esta última exposición de Cero Impunidad, lo vamos a hacer en la siguiente, pero hay un combate permanente al robo de combustible", comentó.

Puebla, Hidalgo y CDMX con problemas de huachicol

El mandatario federal expuso que principalmente este problema se localiza en estados como Puebla e Hidalgo, pero también hay casos en la Ciudad de México, "de terrenos que supuestamente son bodegas o talleres que se rentan y adentro están las tomas clandestinas".

En ese sentido, mencionó el caso de que en la alcaldía Azcapotzalco se localizaron siete tomas clandestinas, un túnel y dos bodegas, por lo que llamó a la población a denunciar los casos de robo de combustible que identifiquen y a que no apoyen a los delincuentes.

"Llamado a la gente en dos sentidos, que cuando vean algo raro, así, porque seguramente entran pipas a cargar, por mucho que saquen del ducto del combustible, que nos ayuden informando y lo otro es que no apoyen a esta gente ", solicitó el presidente López Obrador.

Por otra parte, reconoció que en este tema participan todos los gobiernos, aunque mencionó que "gobernar es velar, nada más que hay algunos que duermen mucho".

Señaló que pese a que los gobiernos anteriores compraron equipos sofisticados para detectar el robo de combustibles, no se atendían las alarmas, porque había complicidad.

"Cuando llegamos habían comprado equipos sofisticados que nunca los usaron, tenían sistema de alarma, así como corre el diablo, se sabe cuando un ducto pierde presión, llegaron a poner sensores y sonaban las alarmas, había un piso en a Torre de Pemex y sonaban las alarmas, pero no se atendía, podían estar sonando todo el día, porque existía complicidad, eso ya no sucede", acusó el presidente.

DAN