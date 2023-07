AMLO advierte que Gobierno no será rehén de grupos criminales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no será rehén de nadie, ante las exigencias de un grupo delictivo de Guerrero para liberar a dos de sus integrantes, Jesús "E", “El Topo” y Bernardo “C”, detenidos con armas y drogas durante los bloqueos carreteros.

“Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie, y no estén pensando que nosotros vamos a ser represores como eran los de antes, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones.

“La instrucción que dio Rosa Icela y que fue apoyada por el gabinete de seguridad, es no caer en ninguna provocación porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que no se va a enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar haciendo el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien”, dijo.

#ConferenciaPresidente | Martes 11 de julio de 2023 https://t.co/5PH92zoRoV — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 11, 2023

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO llamó a los guerrerenses dejar solos a los líderes que llevan a cabo las movilizaciones en Chilpancingo, a pesar de las presiones de que son objeto para participar en esas acciones.

“Pedirle a la gente que los dejen solos porque eso no es bueno, y decirle a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco, que si toman la carretera, que nos comprendan, que nos ayuden, sí tenemos que ofrecer disculpas, pero es lo mejor como se está actuando”, refirió.

López Obrador reiteró que no habrá impunidad para nadie en el caso de Chilpancingo, y tampoco violencia para disuadir a las movilizaciones en la capital del estado.

“Imagínense que ayer se les enfrenta, traían armas de fuego, se les enfrenta y hay muertos, las desgracias más grandes, no. Gobernar como lo mencionó Rosa Icela, es dialogar, si traigo una demanda justa, claro que se les atiende, pero no, es que se detuvo a dos personas”, comentó.

AMLO expuso que el caso de las dos personas detenidas ya está en manos del Poder Judicial, no con el Poder Ejecutivo que pueda decir “sáquenlos”.

“No, el asunto es que están dos detenidos y que quieren que los liberen, y por eso detienen a los servidores públicos que están cumpliendo con su deber, ya se dio a conocer quiénes son los dirigentes y son parte de una organización que actúa en esa región”, puntualizó.

fgr