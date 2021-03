AMLO advierte riesgo de una crisis económica externa; México no está exento

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que México y el mundo no están exentos de una nueva crisis económica por cuestiones externas, para lo cual el país tiene que estar preparado, actuar con prudencia y no confiarse en el manejo de su economía.

"Estamos creciendo, nos estamos recuperando pero no confiarnos porque no por situaciones nuestras pero por cuestiones externas, no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados", aseguró AMLO en conferencia de prensa.

AMLO rechaza adelantar que podría caerse en recesión

AMLO rechazó adelantar si se trata de una recesión económica, sin embargo, opinó que México no debe estar confiado sino actuar con cautela para evitar que en las crisis económicas sufra el pueblo, que se sigue empobreciendo.

"Evitarlo, eso es lo que estamos haciendo y vamos muy bien en la parte económica, vamos recuperando empleos, va creciendo la economía, vamos bien pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes", insistió AMLO.

AMLO Pide no echar las campanas al vuelo

AMLO consideró que no hay que echar las campanas al vuelo ni asumir actitudes triunfalistas, sino actuar con prudencia, mantener las finanzas sanas, no gastar de más de lo que se tiene de ingresos para no tener problemas en el caso de que se presente una crisis económica externa.

AMLO recordó la crisis de 1994-95 que se dio por un mal manejo de la economía en la transición de gobierno de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo. Aquí no puede repetirse porque se está actuando con responsabilidad, después de que ellos no lo hicieron.

"Nosotros tenemos finanzas sanas, no tenemos devaluación, siguen creciendo las reservas de México; tenemos una inflación baja, controlada, no hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda y va creciendo la economía", enumeró.

AMLO insistió que ahora con la pandemia otras naciones lo que hicieron fueron endeudarse y ya tienen problemas para salir adelante. Estados Unidos no, añadió, porque ellos le inyectan dinero a la economía de una manera nunca vista.

Explicó que son alrededor de un billón 900 mil dólares lo que inyectan a su economía en los últimos tiempos

"Es el equivalente a ocho años el presupuesto nacional, nada más el adicional. Nosotros no podemos actuar así, tenemos que hacerlo con prudencia, pero vamos avanzando en lo económico".

