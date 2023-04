AMLO afirma que compra de plantas eléctricas a Iberdrola garantiza que precios de luz no aumenten

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola es un acuerdo “muy importante para el beneficio de los consumidores”, pues, dijo, con éste se garantiza que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no subirá los precios de la luz.

Durante la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, López Obrador señaló que la compra anunciada el martes conlleva muchos aspectos técnicos, pero que, en resumen, fue realizada “para fortalecer a la CFE y, de esta manera, poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos”.

“En más de cuatro años no ha habido aumentos, incluso ha habido disminución en gasolinas, gas y luz, en términos reales. Pero con esto ya garantizamos que, en el tiempo que nos queda, no haya aumento en precio de combustibles y es buena noticia; también, hacia adelante, vamos a dejar condiciones para que se mantenga la misma política de precios”, explicó el Presidente.

El mandatario federal explicó que el acuerdo con Iberdrola respondió a una iniciativa para aumentar el porcentaje de generación de energía eléctrica por parte de la CFE: “Al día de ayer, la CFE tenía una participación en toda la generación de electricidad de 39 por ciento”, explicó.

“Había hecho el compromiso de que teníamos que tener a la CFE de 54 por ciento y el acuerdo fue ese: decirles a los particulares que no se les iba a expropiar y, para que no aumente el precio, hay que fortalecer a la CFE, que se queda en 54 por ciento y ustedes el 46 por ciento”, abundó el Presidente.

Asimismo, estimó que, desde el Gobierno, se trabaja para que la producción de energía de la CFE crezca otro 15 por ciento para finales del sexenio, de forma que se alcance un 70 por ciento: “Pero como va creciendo la demanda, porque el país crece, calculamos que mínimo la CFE la vamos a dejar en 65 por ciento, por eso hablé de la nacionalización”.

Agregó que la operación no representó un riesgo financiero dado a que las finanzas públicas tienen un superávit de más de tres puntos del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en casi un billón de pesos, además de que no se contratará deuda y el pago que realice el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), “técnicamente” no figura dentro de los compromisos del gobierno mexicano.

“Tenemos un margen como de tres puntos de Producto Interno Bruto (PIB), cada punto es como alrededor de 300 mil, tenemos un margen como de un billón, para que tengan una idea; la operación de ayer, además, de manera técnica no entra de forma directa a la deuda, pero ya es patrimonio de la nación. Esto, nos significó como 120 mil millones de pesos, como el 0.4 por ciento del presupuesto: nada . ¿Qué ganamos con esto? que de 39 por ciento de la generación de electricidad pasamos a 55 por ciento con las 13 plantas”, abundó López Obrador.

Por otro lado, el Presidente destacó que, en su sexenio, se han realizado otras labores en favor de la producción energética, como la habilitación de infraestructura: “Estamos invirtiendo, desde que llegamos, para rehabilitar refinerías, compramos una refinería, construimos otra; también estamos construyendo dos plantas coquizadoras”.

Así, el mandatario federal estimó que su trabajo en este rubro ha sido más relevante que el de sexenios anteriores: “Nosotros no le negamos a nadie que venga a invertir. Esto fue lo que sucedió en 36 años y produjo el saqueo más grande que se haya realizado en México en toda la historia. En 36 años saquearon a México como nunca en cinco siglos, como nunca, y fue esto convirtieron lo público en privado”.

Con información de Jorge Chaparro.

