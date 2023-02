AMLO afirma que marcha en defensa del INE es pretexto de conservadores contra su gobierno

La marcha del domingo es un pretexto de los conservadores para agruparse en contra del gobierno, aseguró este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el Presidente de México señaló que no se trata de una manifestación ciudadana, sino de los partidos políticos de oposición y de algunos potentados corruptos como Claudio X. González, para defender sus privilegios.

"La del 26, vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres; el PAN votó en contra del apoyo a pensiones y les molesta que se apoye a la gente necesitada, porque son muy racistas y muy clasistas y antes simulaban que eran distintos y ahora pues no, lo mismo los medios de comunicación engañaban que eran independientes y son los que convocan, porque esto es fuera máscaras es como un striptease político, el rey va desnudo es muy importante", detalló el mandatario.

De acuerdo con el Mandatario, el fondo de este movimiento es golpear a su administración y unificar a la oposición.

"Están convocando a una marcha porque supuestamente se va a afectar al INE, es un pretexto, lo que realmente quieren es agruparse en torno al bloque conservador; cosa que es mentira no se pudo llevar a cabo la reforma constitucional y no toca el fondo de que no se redujera el presupuesto, pero no los de la élite buscan proteger sus privilegios", reiteró AMLO.

Marcha del 26 tendrá oposición el 18 de marzo

El 26 de febrero estarán a prueba dos proyectos de nación diferentes y contrapuestos, advirtió Andrés Manuel López Obrador al anunciar que sus adversarios saldrán este domingo, pero sus aliados estarán el 18 de marzo en las calles.

"Y el 18 de marzo vamos a estar todos invitados, -¿invitará a Cuauhtémoc Cárdenas?- a todos, todos -¿En específico el ingeniero Cárdenas?- todos, no vayas a faltar tú", así respondió el Presidente para evitar referirse al distanciamiento que persiste con el líder moral de la izquierda.

"Dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y son momentos de definiciones y se respetan; la democracia no es cosa de uno, eso es dictadura y totalitarismo no, ese pensamiento único es lo que ellos quisieron imponer, un día les voy a hacer la lista", señaló el Mandatario.

López Obrador señaló que resulta obvio que el PAN se manifieste en contra del rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero reclamó al PRI que se haya unido a esa postura, pues representa una contradicción a su historia.

Sin embargo, dijo que en unos meses abandonará el cargo, pero ya hay un cambio generacional que garantiza "continuidad con cambio".

"Hay relevo generacional y eso garantiza cambio con continuidad, la gente ya no va a permitir el saqueo de nuestros recursos naturales, ya se hicieron reformas para que no se repitan; Pemex se encuentra de nuevo consolidada y por eso me voy a ir tranquilo, porque ya se sentaron las bases para una transformación", indicó.

Alistan movilización en más de 70 ciudades para “defender” al INE

La marcha convocada por organizaciones civiles que rechazan la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la que buscan demostrar un apoyo al INE, tendrá eco en más de 70 ciudades de todo el país y también en el extranjero.

En la última actualización de la convocatoria para este 26 de febrero, se ha citado a que la población se concentre en 75 ciudades de al menos 28 estados del país.

El llamado a la movilización se ha extendido fuera del territorio nacional, pues también se prevén marchas en Madrid, Barcelona, Los Ángeles y Washington.

Para el caso de la Ciudad de México, las organizaciones han citado a la ciudadanía en punto de las 11:00 horas en el Zócalo.

Mediante redes sociales, la organización Unid@s, dirigida por el empresario Claudio X. González, ha acompañado su convocatoria con los riesgos que observa en el Plan B de la reforma.

Entre ellos, advierte que con el proyecto las y los funcionarios de casilla contarán con poca o nula capacitación ante la reducción de personal que propone la reforma.

Con uinformación de Yulia Bonilla

