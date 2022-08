AMLO afirma que "no perseguimos a nadie", sobre solicitud para desaforar a Alejandro Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no lleva a cabo ninguna persecución política en contra de nadie, luego de que ayer la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó el desafuero del legislador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que el tema es de las autoridades de Campeche e insistió en que no se persigue a nadie.

"Es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, es independiente soberana, y que tienen facultades para investigar y proceder, nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios pero nunca van a poder decir que soy incongruente.

El presidente @lopezobrador_ rechaza que haya persecución política en el caso de Alejandro Moreno https://t.co/2t60rtmitL pic.twitter.com/gaeITCgp4T — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 17, 2022

"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza no fabricamos delitos, no somos iguales", afirmó..

