AMLO ‘agradece’ que Perú lo nombre ‘persona non grata’; fue minoría corrupta, acusa

El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre la declaración de ‘persona non grata’ en su contra por parte de un comité del Congreso de Perú, sobre lo cual reiteró que es un “timbre de orgullo”, si bien dijo que quienes lo hicieron son una “élite, una minoría rapaz de políticos corruptos”.

“No me gusta la palabra, pero el pueblo está empoderado y en el Perú, donde también está el pueblo empoderado, muchas gracias que me declararon persona non grata. Es un ‘timbre de orgullo’. Todo nuestro respeto admiración y cariño al pueblo de Perú; estamos conscientes de que es una elite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas alquilados, no el pueblo de Perú, entonces muchas gracias por declararme persona non grata”, dijo el mandatario mexicano.

Señaló que, por el contrario, si el gobierno de Dina Boluarte le entregara una condecoración o un reconocimiento, eso sí le haría sentir muy mal.

“Porque me sentiría muy mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, me sentiría muy mal”, dijo López Obrador.

El lunes, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano avaló con 11 votos a favor uno en contra y tres abstenciones, la iniciativa de declarar persona non grata al mandatario mexicano. Aún debe ser sometido al voto del pleno cameral como lo establece el artículo 68 del reglamento del Congreso.

