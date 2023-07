AMLO revela que se investigará a alcaldesa de Chilpancingo por reunión con líder de 'Los Ardillos'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será investigada la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, de Morena, por la reunión que sostuvo con Celso Ortega, líder del grupo criminal “Los Ardillos”, porque en este y cualquier otro caso no se tolera la delincuencia, la corrupción ni la impunidad.

Informó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que inicie la indagatoria de estos hechos, en los cuales no debe haber distinciones políticas porque no somos iguales a las anteriores administraciones.

“No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema; ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación (…) No puede haber contaminación en la investigación, eso era cuando había corrupción e impunidad, cuando estaba (Genaro) García Luna y los demás, ahora no se tolera la delincuencia”, aseguró AMLO.

#ConferenciaPresidente | Viernes 7 de julio de 2023 https://t.co/YVIrunkI3a — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 7, 2023

Luego de desconocer si será separada de su cargo la presidenta municipal de Chilpancingo para que no sea entorpecida la investigación, AMLO opinó que este caso no tiene que ver con lo político por tratarse de una militante de Morena.

“No debe haber distinción, sea quien sea, nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio que no debe haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política en ejercicio del gobierno y eso lo estamos haciendo”, sostuvo AMLO.

En días pasados, la alcaldesa Norma Otilia Hernández aceptó haberse reunido con el líder de la organización delincuencial de “Los Ardillos” en un restaurante de Quechultenango, sin embargo, aclaró que no llevó a cabo compromiso alguno con esa persona.

AMLO insistió e n que no le gusta a “los conserva” que “yo reitere que no somos iguales, no hay impunidad, no se violan derechos humanos, no se ordena desaparecer a nadie, no hay masacres, no hay represión, hay libertades”.