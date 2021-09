AMLO: Que Alonso Ancira cumpla con acuerdo reparatorio por Agronitrogenados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió al empresario Alonso Ancira que cumpla con el acuerdo reparatorio al que se comprometió por el caso de sobreventa de la planta Agronitrogenados, y pidió que no atienda las recomendaciones de “abogados leguleyos” ni de sus amigos políticos.

Durante la conferencia de prensa mañanera consideró que están mal aconsejando a Ancira, porque antes ya había establecido un pacto.

“Ahora ya cambió, entonces nosotros no tenemos como propósito la venganza, es justicia, entonces si ya él tiene un acuerdo, entonces que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados, que ni siquiera esté pensando”, indicó.

El titular del Ejecutivo federal subrayó que ya no es el tiempo en el que el Presidente garantizaba la impunidad, por lo que Ancira debe considerar que ningún político puede ayudarlo, incluyendo a los que le prestaba el avión, entre los que asegura que se encontraba el ahora coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

También le pueden estar diciendo no pasa nada, no te preocupes, como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI, Moreira, que no esté pensando que porque ahora ya está de coordinador en la Cámara de Diputados, lo va a proteger, lo va ayudar, pues no, todos sus amigos políticos a los que los ayudaba, les prestaba el avión, no uno, varios, pues no, además, no pueden, ya esto cambió, ya ni el Presidente, eso cuesta trabajo que se entienda, el Presidente no puede garantizar impunidad a nadie