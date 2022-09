AMLO: Américo Villarreal se refugió en el Senado porque enfrenta presiones y situaciones extremas

El candidato ganador de los comicios en Tamaulipas, Américo Villarreal, está sometido a presiones y enfrenta una situación extrema en la entidad, por eso buscó refugiarse en el Senado de la República, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución, es una situación muy extrema y presiones; parece que el presidente del Tribunal Electoral es funcionario o fue funcionario de uno de los asesores de Roberto Gil Zuarth, que fue del PAN o es del PAN”, señaló.

Agregó que ante esta situación se teme que incluso su integridad física pudiera estar en riesgo, por ello temen por su vida, y envió un mensaje a la familia.

“Pues deben de estar preocupados, su familia, pero decirle al doctor que no está solo, y a su esposa y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él; esto que les estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas, la gente conoce perfectamente al doctor Américo, lo único que le cuestionan es de que es prudente, de que es muy bueno, y no le deberían de cuestionar eso, es mejor, sólo siendo bueno se puede ser feliz, porque está la idea de que el gobernante tiene que ser malo”, manifestó el Presidente.

Acusó a las agencias internacionales, principalmente de Estados Unidos, de intentar involucrarse en asuntos internos de nuestro país.

“Todos los intereses que hay de las agencias o ¿ustedes creen que no se meten y que no hay contubernio entre las agencias extranjeras, los gobernantes, los medios de comunicación, la DEA?, en información claro que sí.

"Yo no estoy hablando de Tamaulipas, en todos los casos quienes armaron el expediente del general Cienfuegos fue la DEA, y vamos a esperar, siempre hemos estado planteando que no queremos intervencionismo, yo no soy Calderón que dejó que entrara con el Rápido y Furioso”, advirtió López Obrador.

Añadió que incluso hay un intelectual, Óscar Gastelum, quién ha sugerido que la administración federal está construyendo un Estado narco-militar, y lo retó a presentar pruebas de sus dichos, o en caso contrario ofrecer una disculpa por sus aseveraciones.

“A ver, pruebas; es como el intelectual, a ver si el presenta una prueba de que yo estoy creando un estado narco-militar, si el presenta una prueba no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho que respeto mucho a los adultos. No, no, pruebas, si él presenta pruebas, yo renuncio, pero si no presenta pruebas pues que ofrezca una disculpa, por eso es muy importante la autoridad moral, ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral, porque si un gobernante no tiene autoridad moral no tiene autoridad política y cualquiera lo ningunea tanto de México como del extranjero”, demandó el Presidente de la República.

