AMLO anuncia estreno de documental sobre el AIFA, dirigido por Epigmenio Ibarra

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el próximo estreno de un documental sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), realizado por el productor mexicano Epigmenio Ibarra y titulado "Una obra del pueblo".

"Platicamos con Epigmenio, que aportará a la causa un documental sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles titulado 'Una obra del pueblo'. Mañana estará disponible en las redes", informó el Presidente en una publicación de Twitter, acompañada de un video del encuentro que sostuvo con el productor, esta tarde.

Al respecto, Epigmenio señaló que México está pasando por "un momento vital", y que el país "está dando un ejemplo": "Me he dado a la tarea de estar cerca filmando, como he estado siempre del movimiento social, con mi cámara. No podía excluirme de un proceso que considero vital para la transformación del país, que es la construcción del nuevo Aeropuerto".

Por ello, y "por amor a México", el productor ofreció el documental al Presidente, y aclaró que en su obra no ahondarán en datos, sino que se trata de un homenaje a quienes construyeron el aeropuerto.

El trabajo, explicó, tiene una duración de una hora y ocho minutos, y será subido a la página de Epigmenio Ibarra el próximo viernes 18 de marzo, a las 17:00 horas. El Presidente, además, ofreció sus espacios virtuales para difundirlo una hora después, a las 18:00 horas.

"Esta obra de transformación no la construye un solo hombre" , añadió el titular del Ejecutivo Federal, "esto es el esfuerzo, el trabajo, la contribución, la solidaridad de millones de hombres y mujeres como tú", concluyó, dirigiéndose a Epigmenio.

Tras dos años y medio de construcción, el próximo lunes 21 de marzo a las 11:00 horas comenzará a operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuyas instalaciones serán entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La ceremonia de inauguración del nuevo proyecto aeroportuario será transmitida a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de México, en este link: https://www.youtube.com/c/gobiernodemexico, en el canal oficial del Presidente: https://www.youtube.com/c/lopezobrador, y en redes oficiales.

