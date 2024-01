AMLO anuncia que presentará dos reformas laborales antes de fin de sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que concluya su gestión enviará dos reformas laborales, la primera para modificar el artículo 123 de la Constitución, para que el salario mínimo no aumente menos que la inflación y una reforma a la de Ernesto Zedillo en materia de pensiones.

Al encabezar el acto conmemorativo por el 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco, en Veracruz, destacó que su administración implementó una política laboral diferente a la de los gobiernos que lo antecedieron.

“Ya es una política laboral distinta, al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo, no queremos la oligarquía, México no es país de unos cuantos, México es de todos los mexicanos, de todo el pueblo”, manifestó.

En su discurso, subrayó que si él está al frente del país es por la voluntad de los ciudadanos, “porque a nosotros no nos impusieron los de arriba, no nos impuso la oligarquía, no fueron los medios de manipulación los que nos llevaron a la Presidencia de la República, a nosotros nos dio esa responsabilidad el pueblo de México, que es nuestro amo, nadie más”.

Aniversario de la Huelga de los Obreros de Río Blanco, desde Veracruz https://t.co/ALjkHuntpt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 7, 2024

El mandatario federal enfatizó que a diferencia de los 36 años del periodo que definió como neoliberal o neoporfirista, en el que no se incrementó el salario mínimo, durante su gestión se ha incrementado en más del 100 por ciento; no obstante, reconoció, apenas alcanza para comprar 10 kilos de tortilla, cuando antes de 1980 se podía comprar hasta 50 kilos: “Fíjense cuánto se deterioró el poder adquisitivo del salario, por eso tenemos que continuar con la misma política salarial”, dijo.

Por ello, López Obrador anunció que antes de que concluya su gestión enviará una iniciativa para que, en adelante, todos los incrementos del salario mínimo tomen en cuenta la inflación.

“Hago el compromiso de que antes de que termine mi mandato, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca jamás va a aumentar el salario menos que la inflación, nunca más”, manifestó.

El titular del Ejecutivo federal también dijo que otro de los compromisos que hacía en memoria de los Mártires de Río Blanco era a partir de una propuesta que le hicieron le hizo el magisterio.

“Hago también el compromiso con ustedes, me lo plantearon del Sindicato de Maestros y otros trabajadores, vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario, voy a enviar también una reforma a esa legislación anti obrerista, contraria a los intereses de los trabajadores”, adelantó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM