AMLO anuncia supervisión de obras de recuperación del Lago de Texcoco

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de sus redes sociales que este sábado evaluarán la recuperación del Lago de Texcoco.

Señaló que el entorno cuenta con 14 mil hectáreas de áreas naturales protegidas, con diversos tipos de ecosistemas, por lo que el Parque Ecológico que planean se encuentra en proceso.

“Hoy evaluamos el avance en la recuperación del lago de Texcoco. Ya se convirtieron en áreas naturales protegidas humedales, ríos, lagunas de aves y terrenos que comprenden más de 14 mil hectáreas, incluyendo el Parque Ecológico que está en proceso”, destacó.

Indicó que concluirán dicho proyecto el próximo año .

Hoy evaluamos el avance en la recuperación del lago de Texcoco. Ya se convirtieron en áreas naturales protegidas humedales, ríos, lagunas de aves y terrenos que comprenden más de 14 mil hectáreas, incluyendo el Parque Ecológico que está en proceso. Terminaremos el año próximo. pic.twitter.com/DpBoXy0PYS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 30, 2023

leer mas Lilly Téllez promete construcción del NAIM en próximo sexenio, pese a decreto de AMLO

México no viola los derechos de las personas: AMLO



Ante la visita del Comité de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su Gobierno no viola los derechos humanos ni tampoco tortura ni lleva a cabo masacres.

“Siempre hemos estado comprometidos a que no se cometan injusticias. En nuestro Gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de derechos humanos”, afirmó en la conferencia de prensa matutina.

El Presidente dejó claro que, en comparación con sexenios pasados, este Gobierno no es represor, “por eso pueden los organismos internacionales de derechos humanos actuar con absoluta libertad. Y cuando se trata de torturas y hay recomendaciones de organismos internacionales, se actúa de inmediato”, agregó.

Síguenos en Google News.

AM