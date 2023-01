Anuncia Presidente recepción y viaje desde AIFA con Biden

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrán el primer encuentro informal el domingo próximo mientras viajen juntos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a la Ciudad de México, con motivo de su visita al país para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, confirmó el mandatario mexicano.

“Lo voy a recibir al presidente Biden y él pidió y estuve totalmente de acuerdo en que juntos nos traslademos por tierra para platicar, no vamos a tener mucho tiempo porque se hacen como 30 minutos ¿no?, 40”, bromeó López Obrador.

Esta decisión de bajar en el AIFA, dijo el Presidente, es para agradecerse porque sus críticos habían insistido mucho en que no descendiera su avión en la nueva terminal aérea.

“Nos da mucho gusto la visita del Presidente Biden, la visita del Primer Ministro Trudeau, le agradecemos mucho también al presidente Biden a su equipo, porque había gente insistiendo en que no bajara su avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles, me llamaba mucho la atención eso, ya serenense ya tranquilícense”, les recomendó.

El Presidente le había pedido a su homólogo estadounidense que utilizará el AIFA como una muestra de amistad, incluso hizo votos para que tomara nota de esta petición la embajada en México.

“Yo estoy haciéndole la recomendación, y ojalá de la embajada tomen nota, de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el ‘Felipe Ángeles’, y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden. Porque, además, si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las ocho columnas del Reforma, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto ‘General Felipe Ángeles’ porque, imagínense nuestros adversarios, ojalá siempre actuemos con sinceridad”, dijo el mandatario el 28 de diciembre pasado.

De acuerdo con el Presidente, durante los encuentros con Biden el tema migratorio será central, sobre todo por la visita que realizará el mandatario estadounidense a El Paso, Texas, para supervisar la aplicación de las medidas antiinmigrantes.

“El tema migratorio es un asunto que ellos atienden y es también un asunto que se usa políticamente hay cuestionamientos de un partido y de otro sobre lo mismo, pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden, muy bien y hay resultados y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó lo que dijo, porque él lo que está planteando es que los que tengan necesidad de hacerlo que puedan llegar a Estados Unidos mediante un procedimiento, ya se abrió este procedimiento con 24 mil visas temporales o como se les llame, en el caso de los hermanos venezolanos y se quiere hacer lo mismo en otros casos, entonces eso está bien”, estimó.

López Obrador agregó que con esta ampliación de visas se evita riesgos para quienes buscan llegar a Estados Unidos.