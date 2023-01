Arresto de Ovidio Guzmán no altera agenda ni seguridad de Cumbre, afirma Ebrard

La detención de Ovidio Guzmán no altera ni modifica la seguridad que se brindará al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

MÁS INFORMACIÓN Biden aceptó aterrizar en el AIFA, confirma Ebrard

"No hay solicitudes adicionales, son dos hechos desvinculados, no hemos tenido una petición ni de Estados Unidos ni de Canadá, entonces no prevemos una modificación en ese sentido", señaló el canciller.

Tampoco será un tema que estará presente en las negociaciones de los tres mandatarios de América del Norte.

Ebrard Casaubon presentó la actualización de la agenda que sostendrán los Líderes de América del Norte, actividades que iniciarán el próximo domingo a las 18:30 horas cuando arribe el Presidente Joe Biden al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), dónde será recibido por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El lunes se tiene previsto el arribo del Primer Ministro de Canadá, también al AIFA, a las 14:30 horas y también será recibido por el Presidente Lopez Obrador.

Ese mismo día Biden participará a las 16:15 horas en una primera reunión en Palacio Nacional, a las 16:30 horas habrá una charla entre mandatarios y posteriormente se llevará a cabo la reunión bilateral entre ambos presidentes.

A las 18:35 horas llegará a Palacio Nacional Justin Trudeau para participar en la cena trilateral que dará inicio a las 18:45 horas y terminará alrededor de las 20:30 horas del lunes.