AMLO aplaude que CFE recupere clientes de Iberdrola

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el término de un permiso a Iberdrola para operar en Nuevo León pudiera tener efectos negativos, ya que las empresas se trasladaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es la Comisión la que está entregando la energía a estas empresas que abastecía Iberdrola en Nuevo León López Obrador

En conferencia de prensa, explicó que se trataba de una concesión que se venció y que después no fue renovada por la Comisión Reguladora de Energía.

Lo cierto es que en el caso de Nuevo León es algo excepcional el que la CFE haya recuperado, vamos a decir, en términos mercantiles, a estos clientes porque ya no tenía empresarios que consumieran energía eléctrica de la Comisión Federal, ya todo lo tenía acaparado Iberdrola AMLO

Desde Palacio Nacional, aseguró que la Comisión Federal de Electricidad ya estaba preparada para ofrecer el servicio de energía.

Primero se pensó que habría una huelga o un apagón y se tomó la decisión de no renovar; al final lo que pasó con las empresas que recibían este servicio se trasladaron a la CFE para suministrarles energía a los mismos precios y no hubo ningún problema AMLO

El Presidente destacó la acción pues dijo que forma parte de un cuidado en el presupuesto.

“Yo quiero agradecerles a las empresas de que actuaron muy bien porque tenían la posibilidad presionar y en un momento en que ese está debatiendo lo de la Reforma Eléctrica y optaron por llegar a un arreglo con la CFE”, aplaudió el Presidente.

Además, negó que Iberdrola pudiera “quebrar” pues aseguró que se le dio “mucho” con negocios basados en el influyentísimo y con la justificación de dar oportunidad a las empresas extranjeras para generar inversiones.

“Pues no, el dinero era de la misma Banca de Desarrollo de México. Incluso hasta les devolvían impuestos; hacían las obras y todavía no las terminaban y ya les habían devuelto el IVA en sus obras, no les costaban”, aseguró AMLO.

avc