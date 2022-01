AMLO apuesta por "mexicanizar" a Banamex

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el anuncio de Citigroup sobre la venta de Banamex podría convertirse en algo bueno si el banco se logra "mexicanizar", es decir, que sean inversionistas nacionales los que realicen la compra como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim o Carlos Hank González; también mencionó que la transacción pagará impuestos al país.

"Si se cumplen con todos los procedimientos legales y desde luego, se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México", subrayó el mandatario a través de un mensaje en video.

El Ejecutivo federal sostuvo que aunque no esté a discusión, resultaría obvio que la operación dejaría miles de millones de pesos en impuestos.

Acompañado con un margen de distancia por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el Presidente López Obrador reconoció que el tema de la reunión era sobre la venta de Banamex.

López Obrador agregó que "me mandó un recado José Javier Garza Calderón de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas reunirse para comprar el banco y debe de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos".

El Presidente señaló que si la compra se hiciera por mexicanos, las ganancias de la banca se mantendrían en el país, sin embargo, aclaró que ello no significa que se busque impedir que inversionistas extranjeros participen en la convocatoria .

"Nosotros no estamos cerrados, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco".