AMLO apunta otra vez contra Xóchitl Gálvez

Por segundo día en la semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo señalamientos en contra de Xóchitl Gálvez, al afirmar que es la candidata de Claudio X. González, y defendió su derecho a poder expresar estos cuestionamientos, porque dijo que “esto es política y es lo más legal que puede haber”.

Pese a la prohibición del INE para que el mandatario hable de la senadora panista y de temas relacionados con los comicios del 2024, se refirió a la también aspirante presidencial del bloque opositor a su Gobierno y a la protección que ha recibido de las autoridades electorales.

“Me llama la atención que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé, y quiero que me digan qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género”, sostuvo.

López Obrador agregó que la sanción de los órganos electorales surgió porque dijo que Gálvez Ruiz era la candidata del bloque conservador. “Pues es cierto, y eso, ¿cuál es la violencia de género? ¿Qué no es cierto que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador?

“Llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política, y es lo más legal que puede haber”, manifestó.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

También rechazó que influya en la elección federal del 2024, en la cual se renovará al titular del Poder Ejecutivo, y con ello viole el artículo 134 de la Constitución al hablar del bloque conservador “muy corrupto”, encabezado, dijo, por Claudio X. González.

–¿No transgrede el 134 de la Constitución? –preguntó un reportero, ante lo cual respondió:

–No, porque no estoy llamando a votar por nadie. No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario ratificó que se trata de un bloque conservador “muy corrupto” que saqueó al país en el pasado, que quiere regresar a robar.

“El Gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad y la democracia; esa es la función, y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas de que son una pandilla de rufianes.

“De corruptos, que le han hecho mucho daño al país; entonces, no estoy metiéndome en cuestiones de género, no tiene que ver con hombres y mujeres”, insistió el Presidente López Obrador.

En otro tema, tras asegurar que no hay polarización en el país, afirmó que no teme por su vida o a ser víctima de un atentado, ya que sus adversarios políticos se portan bien y no pasan de los insultos hacia su persona.

“Los adversarios se portan bien, no pasan de insultos; no hay mayor perversidad, es una molestia de tipo político, de tipo ideológico.

“También resienten, algunos, no muchos, de los adversarios, porque estaban sacando provecho del gobierno”, dijo el mandatario federal.

Reiteró que tiene su conciencia tranquila, lo cual es el mayor blindaje que puede tener ante cualquier ofensa de aquellos adversarios que todavía quedan, porque están molestos al quitarles sus negocios ilícitos y privilegios que tenían durante gobiernos pasados, expuso.

López Obrador minimizó que pueda traer guardaespaldas y recordó lo que pasó con el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, y el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

Delgado critica intención de silenciar al Presidente

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado calificó como lamentable que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral federal utilicen con doble rasero la violencia política de género, pues “es evidente que hay consigna de silenciar al Presidente López Obrador a toda costa y por la razón que sea”.

Al fijar su posición luego de la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que hubo violencia política en razón de género, de López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez desde las conferencias mañaneras, el morenista dijo que constituye un acto abierto de censura.

Aseguró que el INE y el Tribunal “descontextualizan y ponen palabras en boca del Presidente que jamás pronunció, para cumplir la consigna de una supuesta violencia política de género” en contra de la senadora Xóchitl Gálvez.

El líder partidista afirmó que el mandatario nunca utilizó conceptos que se refieran a la persona por ser mujer, ni realizó dichos que invisibilicen su trayectoria, o nieguen que los espacios que ha tenido en la vida pública se hayan obtenido por cuenta propia.

Recordó que, en días previos, el INE ya había rechazado que las expresiones del Presidente en contra de una servidora pública constituyeran violencia política de género, por lo que manifestó su extrañeza por la insistencia de aprobar esta resolución por orden del Tribunal.

En ese sentido, Mario Delgado resaltó que las referencias a la senadora se han enmarcado estrictamente en el debate público y en términos de su condición de servidora pública.

“Hemos reiterado que el Presidente López Obrador se ha posicionado respecto de las acciones y omisiones de una servidora pública; jamás lo ha hecho en términos de sus características personales o de estereotipos de género, lo que impide concluir que los dichos puedan ser calificados como violencia política de género”.