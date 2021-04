AMLO: Sin Arturo Zaldívar cambios al Poder Judicial serán "letra muerta"

Si no es Arturo Zaldívar quien siga al frente como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán "letra muerta" las leyes y reformas al Poder Judicial que se aprobaron en el Congreso, afirmó el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO de tajo descalificó a la mayoría de los otros ministros de la Corte para reemplazar a Zaldívar Lelo de Larrea cuando se presente la renovación de la Presidencia del máximo tribunal de justicia del país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 20 de abril de 2021. Foto: Cuartoscuro.

"Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial. De manera categórica no hay otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros estén al servicio del pueblo no de los grupos de intereses creados", aseguró AMLO.

López Obrador dijo que de acuerdo con el Consejero Presidencial Julio Scherer, no es inconstitucional el artículo transitorio que aprobó el Senado de la República el jueves de la semana pasada para ampliar de cuatro a seis años el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN.

"Creo muy importante que continué el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte", insistió AMLO.

AMLO: Es tiempo de renovar al sistema de justicia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó que los jueces no sean empleados de los potentados sino que defiendan al pueblo, y recordó el ideal de Morelos de que "haya tribunales que defiendan al pobre, al débil, de los abusos que comete el fuerte", y se aplique la máxima de que "al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie".

AMLO manifestó que durante el periodo neoliberal los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se sometieron al poder económico y ahora es tiempo de emancipar, de renovar al sistema de justicia.

"Por eso yo apruebo, apoyo la decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner en consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no, al final ellos van a decidir", puntualizó AMLO.

