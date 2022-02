AMLO va por reforma administrativa tras quitar fideicomisos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que a lo largo de 2021 se eliminaron cerca de 90 fideicomisos, lo que permitió un ahorro de alrededor de 70 mil millones de pesos, por lo que, dijo, continuará con el impulso de una Reforma Administrativa.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, aseguró que, de manera paulatina y “poco a poco”, se va a llevar a cabo una reforma administrativa en su gobierno.

Si no se puede porque el conservadurismo no lo permite, cuando menos exponerlo, que la gente sepa de cuánto ganan, qué hacen, en qué ayudan. Ah, que no se pudo porque ellos tienen sus influencias, hacen sus enjuagues, pertenecen al bloque conservador, pues ni modo, pero ya nosotros cumplimos con informar, no voy a terminar de alcahuete Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Cuestionado sobre su propuesta de que 16 órganos desconcentrados sean absorbidos por las secretarías de Estado para que los recursos ahorrados sean destinados a programas sociales, López Obrador respondió que se continuará con esa labor.

Explicó que hay organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que representan un “lastre”, por lo que es necesario reformarlos.

“Porque el gobierno no debe estar ensimismado, porque el presupuesto no es para los que trabajamos en el gobierno, es para el pueblo”, apuntó. Frente a la prensa reunida en el municipio de Panotla, el Presidente consideró que el gobierno no debe estar “ensimismado” y que el presupuesto tiene que destinarse al pueblo de México y no para los que trabajan en el sector gobierno.



Algunos de los fideicomisos que se eliminaron son:

​Protección de Defensoras de Derechos Humanos.

Fondo de Desastres Naturales (Fonden)

Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar)

Fideicomiso para atención del Cambio Climático

Fondo Metropolitano

Fondo Minero

Comisión Mexicana de Filmaciones (Fidecine)

Fondo para extrabajadores migratorios Los desaparecidos

