AMLO asegura que si Claudia Sheinbaum no hubiera ganado, adversarios iban a quitar programas de bienestar

En Matías Romero, Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si Claudia Sheinbaum no hubiera ganado la elección del 2 de junio, los opositores iban a tratar de quitar los programas de bienestar, pero “por fortuna el pueblo es sabio” y supo elegir muy bien.

“Nosotros tenemos otra manera de pensar, si no se hubiese triunfado a lo mejor iban a darle marcha atrás, iban a tratar de quitar los programas de bienestar, pero por fortuna el pueblo que es sabio, supo decidir porque continué la transformación, y ya esos programas de bienestar ahora se van a convertir en derechos ciudadanos, se van a elevar todos a rango constitucional con Claudia”, aseguró.

Durante su mensaje, el mandatario destacó que se sumarán otros programas sociales en beneficio de la población que la próxima presidenta pondrá en marcha como apoyar a las mujeres de 60 a 64 años, y de 65 hacia adelante hacer universal la pensión.

“Como Claudia lo expresó, van a continuar todos los programas de bienestar , si no hubiese pasado eso, si no se hubiese logrado este triunfo sí tendría yo preocupación porque es normal que tengamos opositores, adversarios no enemigos, que piensan de otra manera.

“Para ellos, los apoyos al pueblo es paternalismo, es populismo, lo que le dan a los de arriba a eso le llaman fomento o rescate, pero lo que va a los de abajo siempre lo cuestionan de que no se debe de ayudar a la gente”, sostuvo.

Destacó que Sheinbaum será la primera Presidenta después de 200 años con hombres en el poder

Durante la supervisión del Tren del Istmo, López Obrador resaltó que se viven momentos históricos con el triunfo de Sheinbaum, porque después de 200 años de gobiernos de hombres, llega una mujer a la Presidencia de México.

“Hay veces que pasan siglos y no hay nada relevante, no se mueve nada, todo es inmóvil, sin embargo, nosotros hemos tenido la dicha, nuestra generación de estar viviendo tiempos interesantes, tiempos de gloria y eso es digno de recordarse. Es memorable que se estén dando estos cambios y que nosotros estemos participando, siendo protagonistas de esta transformación, mujeres y hombres”, apuntó.

Declaró que este logro de continuar la transformación del país no es cosa de un grupo de hombres y mujeres sino de todo el pueblo. Por ello, reiteró que está contento de que el gobierno quedará “en muy buenas manos”.

Dijo que si su gobierno no alcanza a concluir algunas obras que están en marcha tanto en Oaxaca como el resto del sureste del país, Claudia Sheinbaum ha señalado su compromiso por darles continuidad, como el caso del Tren del Istmo.

“Da mucho gusto el que Claudia esté haciendo el compromiso de dar continuidad a este proyecto porque aun cuando hemos avanzado, porque es un proyecto muy grande, más de 900 kilómetros de vía desde el límite con Guatemala, Ciudad Hidalgo, a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, a Palenque para enlazar con el Tren Maya, los puertos, toda esta obra más los polos de desarrollo lleva tiempo”, expuso.

FBPT