AMLO atenderá casos expuestos en "Duda Razonable", documental de Netflix

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaría de Gobernación para atender las detenciones de cuatro hombres acusados de secuestro en Macuspana, Tabasco, caso que fue exhibido en la serie documental de Netflix llamada “Duda Razonable”.

Aunque aclaró que no ha visto la serie, dijo estar enterado del caso gracias a que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores se lo informó.

“No he visto la serie, pero sí estoy enterado porque me lo acaba de plantear la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injustica”.

te puede interesar Se gradúan perros que eran afectados por pirotecnia

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que se mantendrá informado de la situación y consideró que se puede reponer el procedimiento.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aclaró que ya se realizó la petición para que el caso se atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Existe una petición formal ya de los abogados de quienes están sujetos a proceso para que se obvie el procedimiento y la Suprema Corte pueda atraer el caso”.

Informó que de manera adicional existen investigaciones abiertas sobre ex funcionarios de la fiscalía estatal que pertenecieron a la institución entre 2012 y 2018.

"Duda razonable", el documental de Netflix

“Duda razonable: historia de dos secuestros”, es un documental de Netflix dirigido por el cineasta Roberto Hernández y que fue estrenado el 23 de noviembre pasado.

El material expone que en 2015, en Macuspana, Tabasco, cuatro hombres fueron detenidos y acusados de secuestro con una pena de 50 años de prisión. La investigación señala que no había pruebas contundentes en su contra y que hubo inconsistencias en el procedimiento.

LEMM.