AMLO y Biden coinciden en que los “ricos deben pagar impuestos”

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que comparte con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, la premisa de que "los ricos no deben pagar más impuestos", sino que "deben pagar lo que les corresponde".

Durante su conferencia de prensa de este martes, el mandatario mexicano afirmó que en su administración ya no existe la condonación de impuestos a grandes empresas, lo que permite no endeudar más al país.

“Ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos, todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que este dinero le llegue al pueblo, le llegue a la gente”, expresó AMLO.

lee más AMLO propone asesoría a Biden en carta sobre tema migratorio

Mientras tanto, fue transmitido un video de Joe Biden, en el que señaló que “las grandes corporaciones y los ricos deben empezar a pagar su parte justa de impuestos”.

Biden comentó que no se trata de un castigo, pues reafirmó que su gobierno es capitalista; sin embargo, las corporaciones deben contribuir de una manera justa en el pago de impuestos.

“Las grandes corporaciones y los ricos deben empezar a pagar su parte justa de impuestos, y es lo que haremos. No voy a castigar a nadie, soy un capitalista, si tú puedes ganar un millón de dólares es genial, Dios te bendiga, todo lo que pido es que pagues tu parte justa, como lo hace la clase media”, señaló.

más para leer Evita embajador de EU choque con AMLO por Cuba: no nos distraigamos

“¿Cómo es posible que los más ricos del país puedan evitar pagar impuestos?, ¿cómo pueden los más ricos pagar menos impuestos que un profesor, un bombero o un policía? La verdad es que esto ha funcionado muy bien para los que están arriba. A los trabajadores, a los que han construido este país, se les ha dejado fuera”, agregó en el video.

En el audiovisual, Biden precisó que los problemas económicos ya estaban desde antes de la pandemia, por lo que desde antes de que llegara a la presidencia se fijó la meta de construir desde “atrás”.

“La gente trabajadora se ha enfrentado a problemas desde antes que la pandemia llegara, las grandes corporaciones y los ricos han estado desde antes de la pandemia. Por eso dije antes de mi campaña presidencial: no es suficiente con construir desde atrás, tenemos que construir desde atrás mejor que antes, y ahí es donde todo comienza”, aseveró el mandatario estadounidense.

EGC