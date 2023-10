AMLO cuestiona protestas del PJF; 'si no trabajan', afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), realizado el lunes pasado en diversos puntos del país.

Dijo que no le importa que quemen piñatas de “Amlito” cuando se trata de ahorrar 15 mil millones de pesos que podrían ser destinados a becas para niños pobres.

MÁS INFORMACIÓN Fin de fideicomisos une a trabajadores del Poder Judicial: paran y bloquean

“Que insulten y que hagan lo que consideren. Son libres, pero que no se dejen manipular a los trabajadores, a ellos no se les va a afectar en nada, absolutamente, y claro que los líderes charros también viven colmados de atenciones, de privilegios, ellos sí ahí están recibiendo instrucciones, no defendiendo a los trabajadores.

#ConferenciaPresidente | Martes 17 de octubre de 2023 https://t.co/KQIqsPMWWF — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 17, 2023

“Entonces puro cuento, pero bueno, somos libres y qué bueno que se manifiesten. Dicen, por ejemplo,,'vamos a hacer un paro'; pues si se van de vacaciones no sé cuanto tiempo, si no trabajan, se tardan, bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Van a hacer huelga de brazos caídos, si siempre están”, aseguró AMLO.

En la conferencia mañanera, el mandatario federal reiteró que el recorte al presupuesto del PJF no es contra los trabajadores ni van a salir perjudicados en sus pensiones, al contrario, dijo, serán beneficiados porque se busca disminuir el sueldo y las canonjías a los de arriba y elevar el salario a los de abajo.

“Eso es lo que se está haciendo, que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo, ni se le van a quitar las pensiones, es hacer algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo”, sostuvo.

López Obrador abundó que se trata de eliminar la vida lujosa que se dan los jueces, magistrados y ministros que pagan choferes, servidumbre, mantenimiento de sus casas, “sus comilonas”, cirugías plásticas y viáticos. Todos esos sueldos que en general son de entre 600 mil y 700 mil pesos mensuales, añadió.

“Les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de Amlito, no importa, no me importa nada porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata y un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres (…) Los 15 mil millones de pesos que se entregarían a becas a más de dos millones de niños pobres”, finalizó AMLO.