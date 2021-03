AMLO: Rechaza que su gobierno sea opositor al movimiento feminista

A unos días de que se realice la movilización de mujeres en el país el 8 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una calumnia que se señale a su gobierno como opositor del movimiento feminista.

Por el contrario, agregó en conferencia de prensa matutina, la actual administración garantiza plenamente la libertad de manifestación, y recomendó que en las movilizaciones se conduzcan con respeto, por la vía pacífica y sin expresiones de violencia.

Denunció que en los medios de comunicación se le acusa de no apoyar al movimiento feminista, que el martes acudió a las afueras de Palacio Nacional para exigir que él deje de apoyar a Félix Salgado Macedonio en su aspiración al gobierno de Guerrero.

“Ahora como ya no es el tiempo de antes, los de El País, que es un periódico español, muy vinculado a estas empresas (del sector energético) somos sus clientes favoritos, nos atacan un día y el otro también. Entonces, ahora están diciendo que estamos en contra de las mujeres. Imagínense, queriendo encasillar, etiquetar de que estamos en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia", refirió AMLO.

Aprovechó para recordar a los de El País que en Madrid, España, se prohibieron las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres donde no podrán salir a las calles más de 500 mujeres.

“Aquí no, aquí hay libertades plenas; allá sólo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia, aquí no, aquí es prohibido prohibir, se garantizan los derechos de manifestación, de expresión.

“La única cosa es que las manifestaciones sean pacíficas porque también si hay violencia es una contradicción; cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta, eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y a todas las mujeres, no hay prohibición, nada más como recomendación, que sean manifestaciones pacíficas, que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas y que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes, mujeres u hombres”.

AMLO refirió que la anterior movilización se tiraron bombas; a veces hasta se afectan a quienes van a manifestarse legítimamente entonces, que se cuiden y a corear y a gritar, con todo y con libertad pero sin violencia.

“Es una recomendación, cada quien debe ser responsable de sus actos pero sí es importante porque tal vez en Madrid no es así, pero estaba yo viendo que no van a permitir que se manifiesten más de 500 mujeres, aquí, libertad absoluta, completa”, insistió AMLO.