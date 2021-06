AMLO celebra baja percepción de corrupción en Fuerzas Armadas

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como "bastante satisfactorias" las cifras que reconocen a las autoridades del gobierno federal como la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional en la baja de la percepción de corrupción en esas instituciones, presentadas por el INEGI.

"Acabo de ver unas láminas sobre percepción de corrupción y son bastante satisfactorias en lo que corresponde al gobierno federal y a la policía, básicamente a la Guardia Nacional, a la Marina y al Ejército", declaró AMLO en su habitual conferencia mañanera.

AMLO presentó las cifras en donde la policía de tránsito encabeza la percepción de corrupción entre la población de 73.3 por ciento; en los jueces, 70.1; policías municipales, 69.7; ministerios públicos, 65.9; corporaciones estatales, 65.7 por ciento.

Además, la percepción ciudadana sobre corrupción en policías ministeriales o judiciales es de 63.8 por ciento; Policía federal, 58.2, Fiscalía General de la República, 56.9, Ejército, 21.1 por ciento, Guardia Nacional, 23 puntos porcentuales, y la Marina-Armada de México, 18.2 por ciento.

AMLO advirtió que se continuará combatiendo la corrupción en el gobierno de la República la cual imperó en sexenios anteriores, por eso que se vayan a robar a otra parte.

Eso es hacer patria, es ser buenos ciudadanos, nada de permitir la corrupción o como era antes que ni siquiera se consideraba como un problema, ni siquiera como delito grave, no era parte del discurso, no se hablaba de corrupción.

"Ahora no, aunque se enojen en los medios de información, aunque me llamen 'mesías tropical, falso mesías', que digan lo que sea, pero se acabó la corrupción, que se vayan a robar a otra parte", estableció AMLO.

AMLO expuso que al erradicarse la corrupción se podrán liberar fondos en beneficio del pueblo, los cuales se iban por el "caño de la corrupción".

Respecto a la opinión de la población sobre las instituciones, AMLO señaló que la única que tuvo un aumento negativo fueron las religiosas donde pasó de 41 a 43 por ciento.

Agregó que las cifras del INEGI indican que en policías bajó de 91 a 88 por ciento; partidos políticos, de 91 a 85 por ciento; en ministerios públicos, 80 a 77 por ciento, cámaras de diputados y senadores, de 86 a 77 por ciento; gobiernos estatales, bajó considerablemente de 84 a 75 puntos.

Mientras que en los gobiernos municipales la opinión favorable de la gente pasó de 81 a 72 por ciento; jueces y magistrados de 71 a 70; gobierno federal, de 86 a 66 por ciento.

Esto nos decía un especialista del INEGI, no se daba, tenía tiempo y en ninguna parte del mundo, no es para presumir, no les va a gustar a nuestros adversarios.