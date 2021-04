AMLO celebra reforma al Judicial; si la encabeza Zaldívar, posible avanzar, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la mañana de este viernes la aprobación de la reforma al Poder Judicial, en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa aseguró que la modificación es necesaria, y dijo además que si la transformación del sistema la encabeza Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hay posibilidades de que haya avances.

"Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido, porque desgraciadamente está muy mal el poder judicial", declaró desde Palacio Nacional.

El mandatario federal dijo que antes de su llegada, el ejecutivo estaba igual que el judicial: "¿Cómo estaba el ejecutivo?, Muchos años del predominio que tenía tomados los poderes, o sea era una república simulada la que existía, porque los poderes no formales eran los que dominaban, eran los poderes reales, los que mandaban en el poder ejecutivo y judicial porque tenían coptados a todos los funcionarios".

En el caso del poder judicial, aseveró, la mayoría de los jueces, magistrados y ministros están coptados.

"Entonces hacen falta las reformas, hace falta transformar, y si no estuviera el presidente de la Corte sería lo mismo, porque existen los del partido conservador que dominan, entonces¿quiénes son los opositores? Pues los conservadores, los que antes dominaban", indicó.

López Obrador recordó que tras su aval, los opositores pueden acudir a inconformarse ante el poder judicial:

"Todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción, y no apostar al conservadurismo que es mantener el estatus quo".

Agregó que si el máximo tribunal revoca la reforma y se da marcha atrás, ya no quedará en su conciencia.

"Quedamos con nuestra consciencia tranquila de que no somos encubridores, no somos cómplices, no somos tapaderas, no somos conservadores, queremos los cambios que hacen falta", concluyó.