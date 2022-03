AMLO celebra declaraciones de Carlos Slim: "se tiene que respetar la investidura"

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las declaraciones del empresario Carlos Slim de que "tiene que haber respeto a la institución y la investidura presidencial", al tiempo que aclaró que no está en contra de los empresarios sino de "la riqueza mal habida, de la corrupción y de que el país sea de unos cuantos".

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, recordó que fue electo por el pueblo: "A mí, no me impuso la cúpula económica como era antes, no me pusieron los medios, yo fui electo por el pueblo; soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo".

Aseguró que los empresarios están actuando responsablemente y son indispensables para el país, pero otros se están dedicando a atacarlo.

De tal manera, subrayó que lo que quiere es que "México sea de todos, que haya igualdad, justicia, que se garanticen las libertades y que haya democracia", y no que haya una oligarquía en donde gobierna una clase social privilegiada.

