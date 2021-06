AMLO: Clase media “compró” mentiras del conservadurismo en CDMX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los sectores de clase media en las pasadas elecciones en la Ciudad de México “compraron las mentiras” del conservadurismo, y “fueron influenciados, se creyeron lo del populismo de que íbamos a reelegirnos, lo del mesías tropical, el mesías falso”.

Durante la conferencia de prensa mañanera, criticó la "actitud aspiracionista" en la clase media-media y media-alta, con estudios de licenciatura, maestría o doctorado, los más difíciles de convencer de su movimiento.

“Porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta; ah, eso sí, van a la iglesia todos los domingos o a los templos, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero, y luego el domingo, de nuevo, lo mismo”, refirió AMLO.

Luego del resultado adverso para su partido Morena en la CDMX, AMLO advirtió que en la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo por estas mentiras.

AMLO destacó que hubo algunas incidencias en el proceso electoral del domingo pasado, pero “nada que ver con una elección de Estado cuando se robaban las urnas, bueno nos robaron hasta la elección en 2006”.

AMLO destaca que no se habla de fraude

AMLO señaló que le da mucho gusto que “ahora no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos”, e hizo un reconocimiento a la participación ciudadana que salió a las urnas a votar.

Aprovechó para presumir por enésima ocasión la victoria de Morena, pues “ya de los resultados ni hablamos, nada más voy a seguir diciendo que nos fue tan mal, tan mal, tan mal, que el movimiento al que pertenezco, de 15 gubernaturas obtuvo el triunfo en 11. Nos fue muy mal, muy mal.

“Y en la Cámara de Diputados mal, mal, mal, nada más ganamos 185 de 300 distritos, muy mal. Los del partido conservador avanzaron bastante”, señaló irónico.

Retomó el tema de la “guerra sucia” en la Ciudad de México por parte de los partidos del conservadurismo para que la gente no votara después de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del metro, la cual utilizaron con propósitos electorales.

“Siempre han andado zopiloteando, acuérdense de que no había fallecido nadie por la pandemia y dieron por muerto a un señor, afortunadamente vivió más tiempo, pero el sensacionalismo, el amarillismo, no, no, es lamentable la inmoralidad, la falta de ética de los medios convencionales de información”, sostuvo.

López Obrador opinó que es muy interesante cómo la gente humilde, la gente pobre percibió mejor el mensaje que los de clase media, después de que empiezan a recibir dinero del presupuesto y empiezan a darse cuenta de que otro México es posible.

“Ahí sí por más guerra sucia que hubo no pudieron, ese es el cambio de mentalidad al que apostamos, esa es la revolución de las conciencias, pero un integrante de clase media, media alta, incluso con licenciatura, maestría o doctorado, no, está muy difícil de convencer”, puntualizó.

