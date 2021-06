AMLO: La "mañanera" del 11 de junio

Este viernes 11 de junio, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Reprueba expresión racista de Calderón a presidente argentino

AMLO criticó a Felipe Calderón por su actitud racista y clasista al referirse a que “no tiene la culpa el indio sino el que lo hace presidente”, luego del error que cometió el jefe del Estado argentino, Alberto Fernández al citar a Octavio Paz.

AMLO comentó que vio en Twitter una publicación de Calderón en la que reprobó al mandatario argentino por señalar que “los mexicanos vienen de los indios, los brasileiros de la selva y los argentinos de los barcos”, frase por la que luego se disculpó.

“Estaba yo viendo un tuiter del expresidente Calderón cuestionando al presidente de Argentina porque cometió un error en una expresión, ya ofreció él disculpas.

“Pero lo que dice el (ex)presidente Calderón, como comentas un poco aquí, el ‘haiga sido como haiga sido’.. dice: ‘no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo presidente’. ¿A qué les sabe esto? Pero él lo ve normal”, subrayó AMLO.

Más adelante se refirió a la aparición de una imagen en las redes sociales donde se pinta a la Ciudad de México dividida entre los que pagan impuestos y los que reciben subsidios, lo cual consideró AMLO, además de clasista y racista, es falso.

“Todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde, y segundo, pagan más impuestos sobre la renta los trabajadores que los empresarios, proporcionalmente, pero son mitos que se van recreando con el paso del tiempo para sostener un pensamiento conservador irracional, sin fundamento”, finalizó.

Clase media “compró” mentiras del conservadurismo en la CDMX

AMLO aseguró que los sectores de clase media en las pasadas elecciones en la Ciudad de México “compraron las mentiras” y “fueron influenciados, se creyeron lo del populismo de que íbamos a reelegirnos, lo del mesías tropical, el mesías falso”.

Luego del resultado adverso para su partido Morena en la CDMX, el primer mandatario advirtió que en la capital de la República que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo por estas mentiras.

AMLO destacó que hubo algunas incidencias en el proceso electoral del domingo pasado, pero “nada que ver con una elección de Estado cuando se robaban las urnas, bueno nos robaron hasta la elección en 2006”.

AMLO señaló que le da mucho gusto que “ahora no están hablando de fraude o de elecciones de Estado porque no tienen elementos”, e hizo un reconocimiento a la participación ciudadana que salió a las urnas a votar.

Aprovechó para presumir por enésima ocasión la victoria de Morena, pues “ya de los resultados ni hablamos, nada más voy a seguir diciendo que nos fue tan mal, tan mal, tan mal, que el movimiento al que pertenezco, de 15 gubernaturas obtuvo el triunfo en 11. Nos fue muy mal, muy mal.

“Y en la Cámara de Diputados mal, mal, mal, nada más ganamos 185 de 300 distritos, muy mal. Los del partido conservador avanzaron bastante”, señaló AMLO de manera irónica.

Retomó el tema de la “guerra sucia” en la Ciudad de México por parte de los partidos del conservadurismo para que la gente no votara después de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del metro, la cual utilizaron con propósitos electorales.

“Siempre han andado zopiloteando, acuérdense de que no había fallecido nadie por la pandemia y dieron por muerto a un señor, afortunadamente vivió más tiempo, pero el sensacionalismo, el amarillismo, no, no, es lamentable la inmoralidad, la falta de ética de los medios convencionales de información”, sostuvo AMLO.

López Obrador opinó que es muy interesante cómo la gente humilde, la gente pobre percibió mejor el mensaje que los de clase media, después de que empiezan a recibir dinero del presupuesto y empiezan a darse cuenta de que otro México es posible.

“Ahí sí por más guerra sucia que hubo no pudieron, ese es el cambio de mentalidad al que apostamos, esa es la revolución de las conciencias, pero un integrante de clase media, media alta, incluso con licenciatura, maestría o doctorado, no, está muy difícil de convencer”, puntualizó AMLO.

Envía pésame por muerte de siete mineros en Coahuila

AMLO envió su pésame a las familias de los siete trabajadores mineros que perdieron la vida tras el colapso en el socavón de Micarán, en Múzquiz, Coahuila, cuya causa se debió a una inundación por la ruptura de una represa de agua, y pidió a sus opositores que no pretendan “sacar raja política”.

AMLO aseguró que se iniciará una investigación por estos hechos para conocer si hubo alguna responsabilidad de los dueños de la mina, por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones para trabajar o no, si había seguridad, esa es la etapa que viene.

“Hay, como se dice coloquialmente, mucha grilla y a veces no les importa el dolor de la gente sino lo que buscan es sacar raja, me refiero a lideres nylon, a políticos corruptos, empresarios deshonestos, a medios vendidos o alquilados; entonces tenemos que pensar primero en la gente y no aprovechar siempre una tragedia para sacar raja”, aseveró.

AMLO destacó que se logró rescatar a los trabajadores de la mina de carbón que quedaron atrapados por el derrumbe; “estaban las elecciones y no se abandonó esta solicitud de emergencia y se atendió”.

AMLO comentó que hace una semana cuando ocurrió la tragedia, “yo estaba en Xpujil, Campeche, ahí me informaron y di las instrucciones para que se trasladaran a Múzquiz, con las participaciones de servidores públicos, familiares y gente que ayudó. Terminaron anoche de rescatar el último cuerpo”.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval dio a conocer que trabajaron 166 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, con dos binomios canófilos, en las labores de rescate de los cuerpos de los mineros, como lo instruyó el primer mandatario.

Hizo un reconocimiento a la labor coordinada entre los tres órdenes de gobierno para lograr el principal objetivo de localizar y rescatar a los trabajadores atrapados, durante 150 horas ininterrumpidas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez en su reporte destacó que “hemos trabajado durante 150 horas para lograr el objetivo de rescatar a los siete trabajadores en la mina que colapsó por inundación, esta fue la causa del accidente”.