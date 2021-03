AMLO: Condena pública, no castigo, para agresores del 8M

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los reclamos de la manifestación del pasado 8 de marzo, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, no llegaron a Palacio Nacional; sostuvo que no llegan porque él lleva años escuchando a ese sector

Manifestantes marchan en CDMX en el marco del Día de la Mujer. Foto: Eduardo Cabrera.