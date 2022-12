AMLO invita a Bad Bunny al Zócalo para compensar a defraudados por Ticketmaster

"Ojalá y venga", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras proponer a Bad Bunny presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto para compensar a todos los fanáticos defraudados por Ticketmaster el pasado fin de semana.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador aclaró que no podrían pagarle, pero que buscarían cooperar con la instalación del escenario y luces para el evento; sin embargo, dijo, no serían tan "espectaculares" cómo las del Estadio Azteca.

Además, ofreció instalar una tirolesa para sustituir a la palmera en la que Bad Bunny "voló" durante sus conciertos.

"No lo podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario, de las luces. Claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió en el Azteca, volando en una palmera y pues eso sí no se puede acá. Una tirolesa, esa así se la puedo poner y sería muy bueno, mucho muy bueno, y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo"