AMLO: Contrato con Covax no se cancela, pese a no haberse entregado vacunas aún AMLO no cancelará el contrato con Covax y sólo está a la espera de que se informe cuándo llegan las vacunas a México

AMLO desde Palacio Nacional encabeza diariamente las "mañaneras". Foto: Cuartoscuro (Archivo).