AMLO convoca a empresas a mesa de diálogo para aclarar subsidios en pago de luz

Tras asegurar que no tiene problema alguno con Oxxo, Bimbo o Walmart, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a estas empresas establecer una comisión para debatir el tema del subsidio que reciben en el pago del servicio de energía eléctrica porque es injusto.

"Vamos a pedir en esta semana que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad informen, y si lo consideran los beneficiarios (empresas) de esos subsidios que nombren una comisión. Y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios, para aclarar", afirmó.

En conferencia de prensa, el mandatario López Obrador insistió en que durante mucho tiempo esas empresas engañaron que el subsidio se lo daban a la gente, al consumidor, "no es cierto, la mayor parte del subsidio va a las grandes corporaciones".

AMLO rechazó cualquier problema con esas empresas, a las cuales exhortó a llevar a cabo una mesa de diálogo para solucionar el tema de los subsidios que se pagan con recursos públicos del presupuesto que corresponde a los mexicanos.

"¿Cómo es posible que una familia de clase popular, la clase media, un dueño de una tienda de abarrotes pague más que lo que paga un Oxxo?, ¿cómo le hicieron?" Andrés Manuel López Obrador

​Presidente de México

Y agregó: "Si (las empresas) lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes o porque supuestamente ellos son generadores de energía limpia, pero el resultado, al final, es que tienen un subsidio y, ¿quién paga el subsidio? El pueblo, porque se paga con dinero del presupuesto".

López Obrador dejó claro que no hay ningún problema con las empresas Oxxo, con Bimbo o con Walmart, nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, "porque es injusto".

Resaltó que no se quedará callado ante esta situación de los subsidios "porque me convertiría en cómplice, esto no lo sabía el pueblo, tiene que ver con la reforma energética".

La semana pasada, AMLO criticó a las empresas Bimbo y Walmart por haberse amparado contra la Ley de la Industria Eléctrica para conservar subsidios y privilegios.

EGC