AMLO: Cualquiera de las “corcholatas” garantiza la continuidad de la 4T

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que no se debe caer en el “necesariato” del caudillo o del cacique, por lo que dijo que una vez que el pueblo decida al candidato presidencial de Morena para 2024 todos deberán cerrar filas para dar continuidad a la transformación.

Desde Oaxaca, a donde acudió para la inauguración de caminos y supervisión del Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra, donde estuvo acompañado por el gobernador Salomón Jara y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, apuntó que él ya lleva más de 40 años en el servicio, por lo que seguirá el ejemplo de los gobernantes oaxaqueños, que no le tienen apego al dinero ni al poder.

Reiteró que él es maderista y que tiene confianza en que el pueblo prolongará la transformación que inició, al tiempo que tocó plástico –el atril que le pusieron– y madera –de los bastones de mando– para que no regresen los gobiernos de los actuales partidos de oposición.

“Soy partidario del lema del sufragio efectivo, no reelección, porque hay relevo generacional, nadie se debe sentir absoluto, no caer en el necesariato, no hay que ser ni caudillo ni cacique y tenerle mucha confianza al pueblo, ya nosotros ya iniciamos este proceso de transformación y ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de lograr y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, ya no va a ser igual, aunque regresaran, toco plástico, porque no hay madera, aquí en los bastones de mando.

“Aunque regresaran los conservadores corruptos, ya no sería igual, porque el pueblo ya no permitiría que se les abandone, como sucedía anteriormente. Además, estamos dejando blindado todo, bien amarrado, ustedes saben que ya se reformó la Constitución y ya es un derecho la pensión a los adultos mayores, esté quien esté en la Presidencia ya no pueden quitar ese apoyo y así otras cosas”, expresó.

El mandatario federal dijo que se debe favorecer el relevo generacional y aseguró que cualquiera de las “corcholatas” que participarán en la encuesta garantizará la continuidad de la Cuarta Transformación.

TE PUEDE INTERESAR Estiman completar la meta de construcción de 415 caminos para 2024, destaca Jorge Nuño

“Cualquiera de los que están, hombres o mujeres, cualquiera, es una garantía de que va a haber continuidad con cambio, y quién va a decidir, ustedes también porque va a haber una encuesta, no va a haber dedazo, no va a haber imposición, va a ser el pueblo el que va a decidir.

“Una vez que se haga la encuesta y que la gente decida y diga este o esta es la que debe de darle continuidad a la transformación, ya cerramos filas y vámonos todos juntos para volver a triunfar, para que siga adelante la transformación de la vida pública de México”, manifestó.

Síguenos también en Google News

Leo