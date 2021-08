AMLO: la corrupción es una peste en México

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la corrupción es más que la emergencia sanitaria por COVID-19, porque más que una pandemia es una peste que afecta a la sociedad.

Durante una visita a la región de la Presa El Zapotillo en Jalisco, explicó que la administración que encabeza no hace gastos excesivos , ya que anteriormente se cobraban obras que ni siquiera eran terminadas.

“Al no permitir la corrupción y lujos en el gobierno estamos ahorrando y no necesitamos aumentar la deuda, gasolinazos y estamos invirtiendo como nunca a la gente, solo no permitiendo la corrupción ya que es más que el COVID. No es una pandemia es una peste que acaba con todo, ya que se hacía una obra que puede costar cien millones y la cobraban por mil, no lo hacían bien y no la terminaban, ahora ya no se permite eso, por eso el presupuesto nos rinde”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo señaló que antes el gasto de la Oficina de la Presidencia era de tres mil 600 millones de pesos, que buena parte era pagar la seguridad al Estado Mayor.

Cuando llegue la Presidencia el presupuesto de la oficina era de tres mil 600 millones de pesos, había Estado Mayor y cuidaban al Presidente y ahora ejercemos 600 millones, tres mil millones menos por eso si se puede, si no hay corrupción ni lujos destacó.

AMLO y la Presa El Zapatillo

En torno a la Presa El Zapatillo y su culminación que está inconclusa en la cortina, el vertedor de excedencias y el tanque amortiguador, entre otras obras y que está prevista para tener un diálogo con pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín a fin de evitar inundaciones al concluir la obra, pidió a los manipuladores y organizaciones civiles hacerse a un lado y dejar que la gente decida por su cuenta.

Además, acusó que muchas de esas organizaciones viven de esos temas, pero ahora invitó a dejar sus “politiquerías” y no meterse en la decisión ciudadana.

El sábado Germán Martínez Santoyo de Conagua presenta la obra, los llamo a todos los habitantes y pido a los manipuladores que se hagan a un lado, que no pongan por delante sus intereses, no queremos politiquería, que no se metan, dejen a la gente, el pueblo no es tonto, no metan carga ideológica. No por ser ambientalista no importa otra cosa más que mi causa añadió.

López Obrador aseguró que para terminar la obra no se va a afectar al territorio ni lastimar a los animales, además exigió a las organizaciones dejar de vivir de administrar conflictos, ya que solo reciben dinero por esos temas.

“En Temacapulín que digan que sí, yo creo que, si debemos y podemos enfrentar el problema, lo tenemos que hacer con el gobernador de Jalisco, podemos tener diferencia, así es la democracia, pero en cuestiones de interés público tenemos que cerrar filas, en las casas escuelas y el gobierno, junto siempre, poniendo por delante el interés de la nación”, agregó.

López Obrador adelantó que el próximo sábado se les explicará a los habitantes el beneficio de terminar las obras de la Presa El Zapotillo, que además beneficiará de agua a sus comunidades y evitará inundaciones, pero del contrario no lo harán y solo realizarán obras preventivas para evitar algún riesgo.

Si los habitantes de tema capulín dicen que no lo quieren, vamos a continuar con la obra solo de protección para en caso de que se presente una situación extraordinaria, me preocupa la seguridad de los habitantes, ya vendrían otros a convencerlos de que no les afecta y si beneficia muchos dijo.

Por otra parte, aprovechó para invitar los habitantes de Torreón a una reunión por un problema similar que existe en Coahuila, ya que la gente está tomando agua con arsénico y ya hay casos de cáncer.

“Para resolver el problema de contaminación de esa zona porque toman agua con arsénico, por sobreexplotación, queremos hacer un acueducto, llevar agua limpia para Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, ya que ahora el agua debe pasar por un proceso de quitarle el arsénico y tenemos problemas de cáncer. Queremos destinar 10 mil millones de pesos y no comenzamos y ya están presentando amparos y por eso quiero hablar con ellos”, destacó.