AMLO critica que se haga un “escándalo” por retén de civiles armados en Sinaloa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que se haya armado “un gran escándalo por un retén”, de personas con armas largas y uniformes militares sin pertenecer a las fuerzas armadas, que detuvieron a la comitiva de prensa que lo acompañó durante su visita a Sinaloa.

Acusó que sus opositores hicieron ver ese tema como si hubiera un pacto con la delincuencia, cuando en realidad, insistió, en que quién hizo pactos con la delincuencia fue el expresidente Felipe Calderón.

“Fuimos a Sinaloa y Sonora y un escándalo por un retén, esa era la nota, y difundir que hay acuerdos con la delincuencia pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia, él tenía a García Luna de jefe de Seguridad Pública, y él en vez de atender las causas que originan la violencia declaró una guerra, no somos lo mismo y él permitió que hubiera masacres, pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo, no, no somos iguales”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

Cuestionado sobre la inseguridad que priva en las carreteras nacionales, el presidente dijo que nunca como ahora existen cuerpos de seguridad en el país.

Incluso, criticó que en la mejor época de la Policía Federal contó con 40 mil efectivos, pero la mitad de ellos eran administrativos y el resto operativos, lo que no ocurre con la Guardia Nacional que ahora tiene cerca de 100 mil efectivos y 250 cuarteles para apoyar en sus labores.

Recordó que en un mes la Guardia Nacional cumplirá tres años desde que se creó ese cuerpo de seguridad.

“En su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y la mitad eran administrativos y la otra mitad eran operativos y no tenían cuarteles. Hoy estamos hablando de más de 100 mil elementos operativos que ya están pues en cerca de 250 cuarteles construidos entonces ya es distinto, hay protección, hay estados donde suma más la presencia o son más los integrantes de la Secretaría de la Defensa, de la Marina y de la Guardia Nacional encargados de la seguridad pública que el número de policías municipales y del estado. No en todo el país, pero sí en varias entidades”, destacó López Obrador.

