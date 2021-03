AMLO critica intervención de EU en asuntos de derechos humanos en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la intervención de Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos de periodistas en territorio nacional, ya que México "no se mete" a opinar sobre esa situación en el vecino país.

"Ahora fíjense: ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos; somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país", señaló AMLO en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

"Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?", preguntó AMLO en respuesta a la publicación del Departamento de Estado de EU donde detalla de posibles casos de funcionarios de diversos niveles desacreditaron y criticaron a periodistas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades estadounidenses se describe el acoso e intimidación en contra de la prensa mexicana por parte de funcionarios federales y estatales, así como grupos de la delincuencia organizada que limitaron la labor periodística.

Al respecto, AMLO acusó también a la organización Artículo 19, una de las citadas como fuente en el reporte estadounidense, de estar siendo financiada por el propio Departamento de Estado de EU.

Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 esta financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado.

"Ese organismo está apoyado por el extranjero, pero además toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra y puedo probar todo lo que les estoy diciendo", afirmó el titular del Ejecutivo federal.

AMLO ratificó que su gobierno no va a censurar a nadie, ya que "afortunadamente, el cambio en México es un cambio, como lo he dicho en otras ocasiones, de mentalidad y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie".

ntb