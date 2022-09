AMLO critica protestas por caso Ayotzinapa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los integrantes de los padres de los 43 normalistas quienes ayer se enfrentaron con policías de la Ciudad de México, frente a la Fiscalía General de la República.

Agregó que las protestas deben ser pacíficas y cuestionó que no se parezcan a luchadores sociales de talla internacional.

Imagínense, si ya no se violan derechos humanos por parte del estado, pues ya no se tiene materia y ellos quieren seguir sosteniendo que continúa la violación de los derechos humanos no, no somos iguales y si se protesta se tiene que hacer de manera pacifica, que es eso de venirte a la Fiscalía con bombas y tirar piedras ¿En que se parecen a Gandhi, Luther king a Mandela?