AMLO cuestiona a jefes de Estado que se aplicaron vacuna contra COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó este lunes a los mandatarios de otros países que ya se aplicaron la vacuna contra el COVID-19, ya que, consideró, a base de triquiñuelas,, buscaron mandar un mensaje a la gente de que no tenga miedo.

“¿Por qué me enfermé? Primero, porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado, hay Jefes de Estado, presidentes, que se han vacunado, han sido de los primeros”, expresó durante la conferencia de prensa matutina.

Y continuó con sus señalamientos: “¿Y cómo es que se vacunan esos Jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que, de esa manera, dan el ejemplo, para que la gente ¡fijense! la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna”.

AMLO reiteró que esperará su turno para cuando le toque aplicarse la dosis de la vacuna antiCOVID.

Dijo también que es probable que esta semana lleguen al menos un millón de vacunas de AstraZeneca procedentes de la India.

López Obrador señaló que iniciará la primera dosis de vacunación de las personas adultas mayores a finales de marzo, y la segunda concluya a finales de abril.

"Se logró que reinicie el envío de vacunas de Pfizer a partir del día 10 de febrero y a más tardar el 18 de este mes (...) Hasta ahora hemos podido resolver todos los obstáculos", puntualizó.

