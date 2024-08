AMLO cuestiona a relatora de la ONU por críticas a reforma judicial; '¿por qué se mete?'

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este viernes en contra de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterhwaite por críticas a la reforma judicial, pues “¿por qué se mete?, ¿a qué intereses representa?”

MÁS INFORMACIÓN Reforma al PJ socava independencia: ONU

La representante de la ONU envió una carta a AMLO donde advirtió que la citada reforma constitucional al Poder Judicial podría “socavar la independencia de la Judicatura”.

“Qué validez tiene o no tiene nuestra Constitución, entonces ¿por qué se meten? si es un asunto que tiene que ver con la Constitución que establece que el Ejecutivo puede presentar iniciativas de ley para reformarla”, declaró, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

AMLO dijo que si envía una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo y se envía al Poder Legislativo, entonces será el que resuelva y “¿dónde está lo inconstitucional, lo ilegal?”.

“Que no les guste a ellos, pues yo no sé ¿a qué intereses representan?. Es un problema también de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos”, acusó AMLO.

AMLO aseveró que no responderá la carta que dirigió la relatora de la ONU con los motivos que le generaban dudas y preocupación sobre la reforma constitucional que pretende instaurar la elección popular de los miembros del Poder Judicial.

“No voy a responderle, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU con responsabilidad (…) Esto es lo que sucede en estos casos, no es para tomarlos en serio, ¿cómo va a opinar sobre nuestro país? Si de acuerdo a nuestra Constitución y leyes somos país independiente”, subrayó AMLO.

Destacó que muchos de los conflictos internacionales se originan porque no los atienden los organismos de la Organización de las Naciones Unidas. “En la ONU, hay un dicho político que se aplica en este caso, problema que se soslaya, estalla, y hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos los organismos que dependen de la ONU, mucho turismo diplomático”, finalizó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR