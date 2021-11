AMLO: Se debe respetar el método de Morena para elegir al candidato presidencial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en la definición del candidato presidencial de Morena se deben respetar las reglas, que establecen las encuestas como método.

Durante la conferencia matutina que ofreció en Oaxaca, AMLO fue cuestionado por una reportera sobre la supuesta declaración de Ricardo Monreal de que se iría de Morena si no se cambia el estatuto.

En ese sentido, puntualizó que no se trata de lograr una conciliación, sino que se deben apegar a las reglas y puso en duda que el coordinador de Morena en el Senado haya hecho tales declaraciones.

“Ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla de las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado. Entonces, si no modifican el estatuto me voy, pues no creo yo, no creo que lo haya dicho, o si lo dijo no lo doy por bueno”, declaró AMLO.

EASZ