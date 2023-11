AMLO denuncia 'lanzada' en su contra para socavar al gobierno de la 4T por inicio de precampañas

Al desmentir que haya 350 muertos en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció una “lanzada” en su contra para socavar el gobierno de la Cuarta Transformación, además de que ya se acercan los tiempos electorales con el inicio de las precampañas el próximo 20 de noviembre.

“Hace dos días comenzaron a difundir que había más de 300 muertos en Acapulco y se extendió, y ustedes creen que es por falta de información, o porque es un asunto espontáneo, no, es para socavar al gobierno pensando que así van a poder desprestigiar al gobierno y entonces va a regresar la mafia por sus fueros”, sostuvo.

'Van a ir cada vez enseñando más el cobre'

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente atribuyó esta campaña a la cercanía de la temporada electoral de cara a los comicios de junio de 2024 donde se renovarán más de 20 mil cargos populares, entre ellos la Presidencia de la República.

“Empiezan las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas. Por eso decirle a la gente mucho ojo, si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida, ahora más porque como dirían en Tabasco, ‘y lo mejor es lo peor que se va a poner’, para que no nos asustemos, todos tranquilos, van a ir cada vez enseñando más el cobre, pero aquí tenemos forma de replicar y todos, todos, podemos participar, y prohibida la censura”, dijo.

Incluso, el mandatario declaró que “si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional que me mienten la madre, no va a haber denuncia para nadie, ningún perseguido”.

'Mejor que haya excesos a que haya censura'

López Obrador reiteró que no se solicitará que quiten a los reporteros que dieron a conocer la noticia de más de 300 muertos por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.

“No vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos, o en Azteca, no vamos a pedir quítenlos, no, no, entonces sí se imaginan", dijo.

"Primero hay que garantizar la libertad y valen mas los excesos, es mejor que haya excesos a que haya censura; y segundo, se terminan martirizando, nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando, y no, nada, nada, diálogo horizontal, circular y derecho de réplica, polémica, debate, es interesante”, agregó.

El presidente destacó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya no lo ha sancionado por sus expresiones en las conferencias matutinas, porque, argumentó, “estoy ejerciendo mi derecho a manifestarme, y además el compromiso que tengo de informar a la gente y es lo que estoy haciendo todos los días”.

DAN