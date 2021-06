AMLO: Deportistas olímpicos tendrán todo el apoyo del gobierno; nos va ir bien en Tokio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se brindará todo el apoyo a los deportistas que acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, luego de que se rechazó utilizar el avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón".

No sabía yo, si no acepta el Comité Olímpico Mexicano no hay ningún problema, ahí se queda el avión y nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen, y estoy seguro que nos va a ir muy bien en la Olimpiada, aseveró AMLO.