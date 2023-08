AMLO descarta atentado en su contra; 'adversarios se portan bien', asegura

Al asegurar que no hay polarización en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no teme por su vida o ser víctima de un atentado, ya que sus adversarios políticos se portan bien y no pasan de los insultos hacia su persona.

“Los adversarios se portan bien, no pasan de insultos. No hay mayor perversidad, es una molestia de tipo político, de tipo ideológico, también resienten, algunos, no muchos de los adversarios porque estaban sacando provecho del gobierno”, dijo AMLO.

Reiteró que tiene su conciencia tranquila, lo cual es el mayor blindaje que puede tener ante cualquier ofensa de aquellos adversarios que todavía quedan porque están molestos al quitarles sus negocios ilícitos y privilegios que tenían durante gobiernos pasados.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre su seguridad y los discursos de odio hacia sus acciones de gobierno que pudieran detonar en una agresión directa, así como el uso de guardaespaldas.

López Obrador minimizó esto último al recordar lo que pasó con el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio en 1994, y el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

“Eso de los guardaespaldas o carros blindados cuando se trata de crímenes de Estado o crímenes con autores intelectuales que tienen que ver con los intereses creados, pues, aunque se ande rodeado de guardaespaldas, es muy difícil que no cumplan con su misión.

“Miren lo que le sucedió al presidente Kennedy y nunca se supo a ciencia cierta, quiénes fueron los autores intelectuales porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil. Miren la manera tan vil que asesinaron al candidato Luis Donaldo Colosio, eso es un atraso para los pueblos”, señaló AMLO.

Más adelante mencionó que los medios de comunicación hablan de polarización en el país, y llegan a creer que la mayoría de la gente piensa eso. Al contrario, añadió, el pueblo mayoritario en lo político o ideológico es bueno, muy humano, solidario y fraterno.

Dijo contar con alrededor de 80 por ciento de apoyo de la población mexicana, “o sea no hay polarización porque si fuese 50 por ciento, entonces sí. ¿Dónde hay polarización?

“En España acaba de haber elecciones y casi parejos, pero aquí la gente nos apoyó y nosotros ganamos con 20, 30 puntos de ventaja del PAN, a su candidato, y ahora está igual, no, está mejor”.

