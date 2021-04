AMLO no descarta reforma al INE; requiere democracia y acabar con privilegios

Al expresar su desconfianza en el Instituto Nacional Electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó presentar una reforma en materia electoral para que haya democracia y se acaben los privilegios en el INE, que no responda este órgano a intereses creados por el poder político.

Una reforma al INE, es lo que estamos hablando aquí, que si hace falta hay que enviar una iniciativa (...) En materia electoral no descartar que se lleve a cabo una reforma, pero no para impedir la democracia, al contrario, para que podamos establecer una auténtica democracia y se tenga confianza dijo.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO destacó que no debe haber simulación ni injerencia de grupos de intereses creados del poder político y económico en el INE, por el contrario, agregó, debe ser un órgano verdaderamente autónomo e independiente.

AMLO no confía en el INE

¿Tiene confianza en el Instituto Nacional Electoral?, cuestionó un reportero al jefe del Ejecutivo federal. "Yo no tengo confianza en el INE, le tengo confianza al pueblo, lo que pasó en 2018 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he padecido, nos robaron la Presidencia, se prestaron al fraude (en 2006), no veían nada", afirmó.

En ese sentido declaró que, si hace falta una reforma para que haya democracia en el órgano electoral, adelante, "nada de consignas del Presidente como era antes, de que llamaban al presidente del instituto electoral, a veces el secretario de Gobernación y le daban la orden de quién puede ser candidato y quién no".

te puede interesar Félix Salgado amenaza con ir a buscar a consejeros del INE a su casa

López Obrador recordó que, al actual presidente del INE, Lorenzo Córdova y otros dos consejeros ya terminan su periodo el próximo año; entonces para que no se piense mal después de que se está en contra de él y por eso se va.

AMLO dijo que el INE es un órgano muy caro

Respecto al presupuesto de los órganos electorales en el país, AMLO aseguró que son muy costosos, incluso el INE es de los más caros del mundo, y con resultados muy cuestionables.

"Estoy seguro que es el más costoso del mundo, y no sólo es lo que cuesta, los resultados, porque en Costa Rica que es un ejemplo de democracia desde hace tiempo, incluso lo que es el órgano electoral es como un cuarto poder, tiene toda la formalidad, la legalidad y la legitimidad, pero ahí no hay fraudes electorales desde hace mucho tiempo, no es el caso, desgraciadamente, de nuestro país", aseveró.

El Presidente anticipó que se hará un ejercicio para saber cuánto cuesta el Poder Legislativo en Estados Unidos, Francia, España, Argentina, en otros países, y lo que representa para México que el INE organice las elecciones.

Resaltó que cuando pase el periodo electoral enviará al Congreso algunas iniciativas para seguir con los ahorros y terminar con lujos y gastos excesivos, onerosos y extravagantes en el gobierno, con el fin de obtener recursos para apoyar a la gente.

Explicó que las reformas tienen que ver con los poderes Legislativo y Judicial. En el primer caso, detalló, se analizará la posibilidad de desaparecer las 200 diputaciones de mayoría relativa, es decir, las plurinominales.