No hay motivo para que sancionen a partidos por procesos internos para escoger candidaturas, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueda frenar o sancionar la actividad de los partidos rumbo a 2024.

Luego de que la alianza opositora anunció el método para elegir a su abanderado, el mandatario federal apuntó que no hay motivo por el que las autoridades electorales impongan sanciones, ya que todavía no inicia el proceso electoral.

“No creo que el INE ni el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a sus dirigentes de la transformación o del movimiento conservador, eso sería contrario a la democracia, la vida pública tiene que ser cada vez más pública , hay que dejar de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo, cargadas, imposiciones, eso es lo que tiene que cuidarse”, indicó.

López Obrador dijo que lo primordial es dejar que el pueblo decida a su próximo gobernante y “no querer ganar en la mesa, como cuando no querían que yo participara como candidato, que no apareciera mi nombre en la boleta y me inventaron un delito y me desaforaron”.

AM