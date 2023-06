Frente opositor margina a candidatos independientes, afirma Demetrio Sodi

Demetrio Sodi, reiteró sus aspiraciones de contender por la presidencia de México en 2024, sin embargo dijo que no fue invitado por la alianza opositora quienes presentaron su método de selección, el ex senador dijo que: "el Frente opositor margina a candidatos independientes ".

A través de un video en su cuenta de Twitter fue que el ex candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México refirió que "es evidente que los candidatos independientes estamos siendo marginados y se nos están poniendo trabas en lugar de abrir el proceso y facilitarlo”.

Sin porras ni barullo, Va por México da banderazo a ruta para designar presidenciable. Foto: Twitter @AccionNacional

Sodi indicó que esto no solo afecta su participación personal, sino también la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes, lo cual hace que la contienda no sea en un sentido de equidad, sino de intereses personales.

Proceso es excluyente, dice

"A la oposición le entró la prisa y va a sacar su candidato el 3 de septiembre, 3 días antes que el de Morena, es un error, los 4 de Morena tienen un año recorriendo juntos el país y los 3 de oposición sólo tendrán 2 meses para hacerlo . (El presidente) López Obrador sigue imponiendo la agenda", dijo en otro posteo el aspirante a candidato por la presidencia.

Aspirantes a la candidatura de la oposición, ayer, con los líderes del PAN, PRI, PRD y organizaciones ciudadanas. Foto: Especial

El exalcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, dijo que no fue invitado, el día de ayer al evento donde anunciaron el proceso para decidir la candidatura a la presidencia del frente opositor.

"Fui el único que no invitaron, porque todas y todos los demás son candidatos de los partidos y yo soy el único independiente. Ya empezó la exclusión. Los partidos se salieron con la suya, sólo los candidatos o candidatas que tengan el apoyo de los partidos pueden conseguir con sus militantes las 150 mil firmas para registrarse como candidato del frente opositor. Se están burlando de las organizaciones ciudadanas", subrayó.

Sigue firme en registrarse como candidato independiente

El ex senador Sodi de la Tijera, dijo que probablemente no fue invitado porque saben que es independiente y en segundo orden porque saben que no está de acuerdo con el método de selección, sin embargo, está comprometido “con la ciudadanización de la vida pública con el apoyo a las organizaciones no gubernamentales”.

A pesar de ello Sodi, indica que está dispuesto a registrarse como candidato independiente pues cuenta con una agenda que beneficie a la gente y a las causas, como lo son atención a niños con cáncer, ayuda para madres solteras, y apoyos a la gente de la tercera edad.

En respuesta al anuncio realizado este lunes por los partidos políticos sobre las reglas y el procedimiento para elegir al candidato o candidata a la presidencia del frente opositor, he convocado a una rebelión ciudadana para "Ciudadanizar" el proceso de selección.… — Demetrio Sodi (@demetriosodi) June 27, 2023

