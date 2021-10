AMLO descarta "terrorismo fiscal" por inscripción al RFC a partir de los 18 años

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que la inscripción de todas las personas mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contenido en el Paquete Fiscal 2022, tiene como objetivo evitar fraudes y no es "terrorismo fiscal".

“Se busca que no haya fraudes utilizando el hecho de que son menores de edad, pero no afecta en nada, es bueno. Lo que pasa es que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo”, señaló.

Durante la conferencia matutina, AMLO destacó que el espíritu de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2022 es el interés general: no aumentan los impuestos y van de acuerdo con las políticas anticorrupción y de austeridad.

Lo más importante es el interés general; llevamos tres años sin aumento de impuestos, ni gasolinazos, tres años con una política de austeridad y anticorrupción AMLO

​Presidente de México

López Obrador calificó como una "gran injusticia" que anteriormente se buscaban crear impuestos para quitar recursos a la ciudadanía, motivo por el cual en tres años de Gobierno no se han creado impuestos.

"La tecnocracia suspendió los subsidios para los de abajo, pero los mantuvo para los de arriba", reprochó el mandatario.

En México, dijo, se están aplicando subsidios para apoyo a las mayorías, en materia fiscal, además de apoyar al precio de las gasolinas con 90 por ciento del IEPS, para que no aumenten los precios y se mantenga estable la inflación, “estamos bajando el IEPS, estamos cobrando sólo el 10 por ciento para que no se refleje en el precio de la gasolina”.

EGC