La mañanera de AMLO: 19 de octubre

Este martes 19 de octubre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Momento estelar entre México y EU

México se encuentra en uno de sus mejores momentos de la relación bilateral con Estados Unidos, y las condiciones son inmejorables para una integración económica con dimensión social entre ambas naciones, afirmó AMLO, al referirse a su encuentro con John Kerry, en Palenque.

MÁS INFORMACIÓN AMLO destaca que la relación bilateral entre México y EU vive un momento estelar

"Es un momento estelar para nuestro país y me da mucho orgullo, la gente se siente orgullosa", señaló AMLO.

AMLO destacó que el presidente de Joe Biden le expuso que no veía a México "como patio trasero de Estados Unidos", por lo que hay cooperación con respeto a las soberanías, y todos los enviados han sido muy respetuosos.

AMLO destacó que su reunión con Kerry fue muy buena, además, refirió que se pusieron de acuerdo para elaborar una propuesta con compromisos que formalmente va a presentar México en la cumbre de Cambio Climático en noviembre.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que la reunión de ayer con el representante de la administración Biden fue de cercanía y para compartir metas, siempre con respeto a las decisiones de ambas naciones.

Ebrard recordó que nuestro país se comprometió a reducir en 22 por ciento, las emisiones de gases de efecto invernadero y 51 por ciento las de carbono.

“Sembrando Vida es sin duda el proyecto más importante en el mundo para recuperar selvas o reforestar zonas que antiguamente tenían ecosistemas complejos”, dijo, de ahí la importancia de mostrarle a Kerry sus resultados.

Recordó que México participa en una iniciativa, promovida por Kerry, en la reducción de emisiones globales de metano.

Descarta "terrorismo fiscal" por registro fiscal de mayores de 18 años

AMLO destacó que el registro de todas las personas mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes, contenido en el Paquete Fiscal 2022, tiene como objetivo evitar fraudes y no es "terrorismo fiscal".

“Se busca que no haya fraudes utilizando el hecho de que son menores de edad, pero no afecta en nada, es bueno. Lo que pasa es que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo”, enunció AMLO.

AMLO destacó que el espíritu de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2022 es el interés general: no aumentan los impuestos y van de acuerdo con las políticas anticorrupción y de austeridad.

"Lo más importante es el interés general; llevamos tres años sin aumento de impuestos, ni gasolinazos, tres años con una política de austeridad y anticorrupción", destacó AMLO.

AMLO calificó como una gran injusticia que anteriormente se buscaban crear impuestos para quitar recursos a la ciudadanía, motivo por el cual en tres años de gobierno no se han creado impuestos.

"La tecnocracia suspendió los subsidios para los de abajo, pero los mantuvo para los de arriba", señaló AMLO.

En México, dijo, se están aplicando subsidios para apoyo a las mayorías, en materia fiscal, además de apoya al precio de las gasolinas con 90 por ciento del IEPS, para que no aumenten los precios y se mantenga estable la inflación.

“Estamos bajando el IEPS, estamos cobrando solo el 10 por ciento para que no se refleje en el precio de la gasolina”, dijo AMLO.

Cumplí con mi deber en ese momento: Ebrard, sobre línea 12

Marcelo Ebrard Casaubón, quien fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México durante la construcción de la Línea 12 del Metro, dijo sentirse tranquilo por la investigación de la fiscalía capitalina a 10 personas de por el colapso de la vía.

MÁS INFORMACIÓN Ebrard sobre Línea 12 del Metro: Cumplí con mi deber en ese momento

"Yo hice lo que tenía que hacer, por eso estoy aquí (…) ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento, actué con integridad”, expresó el secretario de Relaciones Exteriores.

Ebrard Casaubón consideró que para el jefe de Gobierno es muy difícil supervisar personalmente las obras, por lo que se creó un comité técnico para la construcción de la Línea 12.

El funcionario dijo estar al tanto de la información dada a conocer por la Fiscalía, en el sentido de que se buscaría una especie de reparación del daño con los constructores.

"De lo ocurrido el día de ayer, tengo apenas ahorita una visión somera de lo que dicen los medios superficialmente y yo lo que diría es que seguramente se van a defender muchas personas”, señaló.

Recordó que desde la época de Miguel Ángel Mancera al frente de la jefatura de Gobierno, hubo 134 causas promovidas por el gobierno capitalino, pero se perdieron 124 de los mencionados, todos o casi todos.

"Muchas de las personas ya pasaron por procesos, conforme vaya avanzando, podré dar una opinión fundada y motivada", afirmó.

Al respecto, AMLO comentó que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX la investigación y "no se busca proteger a nadie".

Reitera llamado a la OMS a avalar vacunas

AMLO reiteró su llamado a la Organización Mundial de la Salud para que apruebe las vacunas faltantes contra la Covid-19, a pesar de que éstas han mostrado su eficacia y seguridad.

"Estamos hablando de la salud no de cuestiones políticas", expresó el presidente al informar que en la OMS no hay respuesta a la petición de que el organismo apruebe o no los esquemas de vacunación de cada país.

"Yo originalmente pensé enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud solicitándoles respetuosamente que acelerarán el proceso de certificación de aprobación de las vacunas que no perjudiquen al contrario que protegen; sin embargo, no he tenido respuesta", explicó AMLO.

AMLO dijo entender que las cosas caminen despacio, "pero no lo acepto".

"Tratándose de la salud y, es con todo respeto, una ineficiencia y ya llevamos una semana diciéndolo; no hay respuesta le pedí que me elaboraran formato de carta, creo que el día de hoy la voy a revisar y voy a firmarla", indicó AMLO.

Vacunación antiifluenza comenzará el 3 de noviembre: Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el 3 de noviembre comenzará la vacunación contra la influenza, una vez que termine la campaña anticovid, con el fin de evitar confusión entre la población.

MÁS INFORMACIÓN López-Gatell anuncia que vacunación contra la influenza comenzará el 3 de noviembre

"Quien se vacunó contra la COVID-19 se puede vacunar contra la influenza; incluso, se pueden usar las vacunas simultáneamente", destacó el funcionario.

Indicó que se ha notado en todo el hemisferio norte, lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior, que hay una reducción casi completa de la circulación de los virus influenza; la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para COVID-19 tuvieron un impacto en reducirla, explicó.

"Cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre, que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación", dijo.

Aseguró que no es legal condicionar el acceso al trabajo mediante la solicitud del certificado de vacunación que emite el Gobierno Federal, y aquella empresa que lo condicione está cayendo en una ilegalidad.

"Si alguien está pidiendo el certificado como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el trabajo a las personas que no tengan esta condición", expresó

Alistan arribo de vacunas donadas por EU

Este martes, 19 de octubre, llegarán a México 3.4 millones de dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca, donadas por el gobierno de Estados Unidos, fruto de una llamada entre los presidentes Joe Biden y AMLO, informó Marcelo Ebrard.

más información Vacunas contra COVID: Alistan arribo de dosis AstraZeneca donadas por EU

El funcionario recordó que la frontera reanuda actividades regulares el 8 de noviembre.

El Canciller informó que durante la semana del 18 al 24 de octubre se recibirán 9 millones 305 mil 500 dosis de vacunas, el cargamento más grande en lo que va del proceso de vacunación.

Se estima que en octubre lleguen a nuestro país 146 millones de dosis, pues durante el mes han arribado más de 130 millones de dosis recibidas y van poco más 112 millones de dosis aplicadas.

Al respecto, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer que hasta ahora se ha vacunado 69.3 millones de personas adultas mayores de 18 años.

Destacó que México lleva 11 semanas con los indicadores de la epidemia a la baja. La hospitalización presenta una reducción de 81 por ciento, en comparación con el punto más alto, mientras que en los casos activos hay una reducción de 24 por ciento.

"La incidencia de casos es menor al punto mínimo que estuvimos entre la primera y segunda ola", explicó el funcionario.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que, al 11 de octubre, 16 medicamentos oncológicos provenientes de Corea fueron aprobados y liberados por Cofepris para su uso en México.

Al 10 de octubre se han entregado a hospitales y clínicas del país 30 millones 802 mil 218 piezas de insumos médicos.

Al 18 de octubre, el INSABI entregó 42 millones 221 mil 636 piezas de insumos médicos a almacenes estatales.

El presidente AMLO reiteró que al finalizar octubre todas las personas mayores de 18 años estarán vacunas contra la Covid-19 en el país, además, dijo que en Guanajuato se han aplicado más de 500 mil dosis en sólo cinco días con el apoyo de la Sedena y Marina.

"Es de sabios cambiar de opinión", expresó al invitar a personas que no se han vacunado a participar.

fgr